«Be good, Мышь!»: в музее «Полторы комнаты» откроется выставка, посвященная дружбе Бродского и Барышникова

«На протяжении двадцати двух лет дружбы Иосиф Бродский дарил Михаилу Барышникову свои книги, подписывая их «стихами на случай». В октябре Михаил Барышников передал часть из них нашему музею», — говорится в сообщении. Так, на экспозиции будут представлены 15 книг с автографами поэта. Выставка продлится до 27 апреля.