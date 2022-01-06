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Искусство

«Be good, Мышь!»: в музее «Полторы комнаты» откроется выставка, посвященная дружбе Бродского и Барышникова

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В конце месяца, 27 января, в музее «Полторы комнаты» откроется новая выставка, посвященная дружбе поэта Иосифа Бродского и артиста балета Михаила Барышникова. Об этом рассказали представители музея в Instagram.

«На протяжении двадцати двух лет дружбы Иосиф Бродский дарил Михаилу Барышникову свои книги, подписывая их «стихами на случай». В октябре Михаил Барышников передал часть из них нашему музею», — говорится в сообщении. Так, на экспозиции будут представлены 15 книг с автографами поэта. Выставка продлится до 27 апреля.

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