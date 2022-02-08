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Искусство

«Черный квадрат» Малевича может войти в линейку наборов Lego Art

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Картина Казимира Малевича «Черный квадрат» может войти в линейку Lego Art. Идея принадлежит российскому архитектору и основателю бюро Panacom architects Арсению Леоновичу. Проект прошел отбор бренда конструктора и теперь участвует в голосовании на реализацию концепта.

«В истории мирового искусства нет, наверное, картины с более громкой славой, чем супрематический «Черный квадрат» Казимира Малевича, нет произведения, вызвавшего появление стольких других произведений, нет артефакта, обладающего подобной вечной актуальностью», — отмечает Арсений Леонович.

Набор будет состоять из 1100 деталей, размер готовой конструкции — 42х42 см. Из кубиков можно создать одну из трех картин Казимира Малевича из супрематического триптиха — «Черный квадрат», «Черный крест» и «Черный круг». Проект должен набрать около 10 тысяч отметок в публичном голосовании, чтобы инициатива получила реальное воплощение.

Напомним, художник из Петербурга Артем Бизяев, известный своими альтернативными концептами для конструктора Lego, показал новый дизайн — вдохновленный сказкой «Морозко». И впервые его опубликовали в официальном российском аккаунте Lego!

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