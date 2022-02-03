«Серьезные, изящные, преисполненные достоинства, забавные, милые и неизменно дружелюбные и преданные… Образам собак можно посвятить отдельную главу в истории искусств и коллекции Русского музея. Дарим вам несколько открыток с изображением любимых питомцев в живописи XVIII — начала XX веков», — поделились в музее.

Так, художник Карл Фридрих Кнапаппе посвятил два своих полотна, датированных 1780 годом, пуделю по кличке Мустафа и спаниелю Мутону. На портретах Карла Брюллова с собаками запечатлены великая княжна Александра Николаевна, юный граф Алексей Толстой и сестры Шишмаревы. На картине Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» собака устало и как будто недовольно притаилась в ногах. Конечно, не обошлось и без легендарного портрета Федора Шаляпина кисти Бориса Кустодиева.