Мы убеждены: собак много не бывает! Русский музей показал открытки с изображением хвостатых друзей человека в живописи XVIII-XX веков. Посмотрите, как животных изображали Карл Брюллов, Илья Репин, Валентин Серов и другие художники.
«Серьезные, изящные, преисполненные достоинства, забавные, милые и неизменно дружелюбные и преданные… Образам собак можно посвятить отдельную главу в истории искусств и коллекции Русского музея. Дарим вам несколько открыток с изображением любимых питомцев в живописи XVIII — начала XX веков», — поделились в музее.
Так, художник Карл Фридрих Кнапаппе посвятил два своих полотна, датированных 1780 годом, пуделю по кличке Мустафа и спаниелю Мутону. На портретах Карла Брюллова с собаками запечатлены великая княжна Александра Николаевна, юный граф Алексей Толстой и сестры Шишмаревы. На картине Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» собака устало и как будто недовольно притаилась в ногах. Конечно, не обошлось и без легендарного портрета Федора Шаляпина кисти Бориса Кустодиева.
Напомним, в залы Русского музея вернулись картины Ильи Репина. 14 живописных и 15 графических работ художника были вывезены из Петербурга для экспонирования в залах Художественного музея Атенеум. Выставка открылась в Хельсинки в конце марта 2021 года. После Финляндии экспозиция отправилась во Францию. В парижском музее Пти Пале ее можно было увидеть с 5 октября по 23 января 2022 года.
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