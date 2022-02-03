«Бурлаки на Волге», «Садко» и другие знаковые картины Репина вернулись в Русский музей

«В залы И.Е. Репина постоянной экспозиции Михайловского дворца возвращаются картины выдающегося живописца. Долгое время работы Репина путешествовали на выставках в Финляндии и во Франции. Теперь мы с радостью приглашаем вас вновь любоваться ими в родных стенах», — сообщили в пресс-службе Русского музея.

С 8 по 15 февраля залы №33-35, в которых размещаются картины Репина, будут закрыты для посещения. Вновь увидеть портреты композитора Александра Константиновича Глазунова, графини Наталии Петровны Головиной и жены художника Веры Алексеевны Шевцовой, а также полотна «Садко», «Запорожцы» и «Негритянка» можно будет с 17 февраля.

Напомним, 14 живописных и 15 графических работ Ильи Репина были вывезены из Петербурга для экспонирования в залах Художественного музея Атенеум. Выставка открылась в Хельсинки в конце марта 2021 года. После Финляндии экспозиция отправилась во Францию. В парижском музее Пти Пале ее можно было увидеть с 5 октября по 23 января 2022 года.