Шедевры Репина вывозят из Петербурга. Русский музей отправляет картины в Финляндию

В состав выставки произведений Ильи Репина в Хельсинки войдет более 100 произведений из собрания Русского музея, Третьяковской галереи, других музеев и частных коллекций. Среди экспонатов — «Бурлаки на Волге» (1870-1873), «Садко» (1876), «Запорожцы» (1880-1891), «Какой простор!» (1903), «17 октября 1905 года» (1907, доработана в 1911).

Как мастера психологического портрета Репина на выставке представят «Портрет Александра Глазунова» (1887), «Портрет адвоката Владимира Николаевича Герарда» (1893), «Лев Николаевич Толстой босой» (1901). Увидят финские зрители и камерную жанровую сценку «Приготовление к экзамену» (1864), которую сам Репин называл своей первой картиной.

Выставка работ Ильи Репина пройдет в залах Художественного музея Атенеум в Хельсинки с 19 марта по 29 августа 2021 года. После Финляндии экспозиция отправится во Францию. В парижском музее Пти Пале ее можно будет увидеть с 5 октября по 23 января 2022 года.

В залах Русского музея сейчас идет реэкспозиция — работы, которые отправятся на временную выставку, заменят на другие произведения художника. В Михайловском дворце можно будет увидеть картины «Иов и его друзья» (1869), «Портрет художника А.И. Куинджи» (1877), «Проводы новобранца» (1879), «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных» (1888), «Портрет писательницы Н.Б. Нордман-Северовой» (1905) и другие.

«Репин — один из любимых финнами русских художников. В собрании Атенеума находится более 116 работ мастера, в основном – рисунки. Оставшись жить в Финляндии после 1917-го, Репин передал в дар Финскому художественному обществу (сейчас — Атенеум) несколько собственных работ и ряд произведений других русских художников, включая Василия Поленова, Ивана Шишкина и Валентина Серова. Однако главные шедевры художника находятся, конечно же, в собраниях российских музеев. Их посетители Атенеума увидят впервые после 25-летнего перерыва», — говорят в Русском музее.