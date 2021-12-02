Супермодели и обложки Vogue: в Главном штабе Эрмитажа откроется выставка «Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art»

В конце XX – начале XXI веков модная индустрия приобрела масштаб, а феномен моды и модного образа пережил резкий взлет и стал предметом глубокой философской и культурной рефлексии. Именно тогда мода и модная фотография стали неотделимы друг от друга. Кроме того, в XX веке модная фотография, с одной стороны, проникает в высокое искусство, с другой — завоевывает позиции в сфере популярной культуры.