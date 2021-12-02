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Искусство

Супермодели и обложки Vogue: в Главном штабе Эрмитажа откроется выставка «Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art»

12 декабря в Главном штабе откроется выставка «Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art». Экспозиция посвящена истории фэшн-фотографии второй половины XX-XXI веков. Эрмитаж и фонд Still Art покажут авторские работы Эрвина Блюменфельда, Хорста П. Хорста, Ричарда Аведона, Ирвина Пенна, Хельмута Ньютона и Ги Бурдена.

Jean-Marie Périer

Жан-Мари Перье

Карл Лагерфельд. Гамбург, май 1995

В конце XX – начале XXI веков модная индустрия приобрела масштаб, а феномен моды и модного образа пережил резкий взлет и стал предметом глубокой философской и культурной рефлексии. Именно тогда мода и модная фотография стали неотделимы друг от друга. Кроме того, в XX веке модная фотография, с одной стороны, проникает в высокое искусство, с другой — завоевывает позиции в сфере популярной культуры.

Erwin Blumenfeld Estate/Courtesy Edwynn Houk Gallery, New York

Эрвин Блюменфельд

Олений глаз. Джин Пэтчетт. Снимок для американского издания журнала Vogue за январь 1950 года

 

The Guy Bourdin Estate 2021/Courtesy of Louise Alexander Gallery

Ги Бурден

Календарь Pentax за январь 1980 года

The Guy Bourdin Estate 2021/Courtesy of Louise Alexander Gallery

Ги Бурден

Снимок для каталога Шарля Журдана, 1977 

Sheila Metzner

Шейла Мецнер

Ума в платье от Жана Пату, 1986 

На выставке будут представлены классический авторский отпечаток 1939 года «Корсет Mainbocher» Хорста П. Хорста, работы Эрвина Блюменфельда и Ирвина Пенна, выполненные для обложек «Vogue» в 1950 году, серии Ричарда Аведона, сделанные в экзотических уголках мира, снимки с мотивами вуайеризма и эротики Хельмута Ньютона, фотография Херба Ритца с пятью супермоделями (1989), отражающая понятие «супермоделей», которые получили в 80-ые статус селебрити. Отсылки и переосмысление этих легендарных fashion-снимков можно увидеть в работах сегодняшних фотографов и кампейнах брендов.

Miles Aldridge/Courtesy of Christophe Guye Galerie

Майлз Олдридж

Безумно богатые азиаты №1. 2013

Экспозиция подготовлена Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа в рамках проекта «Эрмитаж 20/21». Куратор выставки — Дмитрий Озерков, заведующий Отделом современного искусства.

Выставка «Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art» будет открыта с 12 декабря 2021 года по 13 марта 2022-го

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