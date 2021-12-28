Как посетить Китайский дворец в Ораниенбауме (единственный памятник рококо в России!) в любое время года?

Китайского дворца нет в далеком от реальности сериале Hulu про Екатерину II «Великая» с младшей из сестер Фаннинг в главной роли. А жаль. Попытайся автор «Фаворитки» Тони МакНамара в своем остроумном сценарии хоть немного подтянуть художественную правду к исторической, архитектурная доминанта парка «Собственная дача» ГМЗ «Петергоф» оказалась бы там без всяких сомнений.

Личная резиденция и любимая «драгоценная игрушка» Екатерины II была задумана ею, когда она еще была великой княгиней (примерно с этого периода стартует и первый сезон сериала). Став императрицей, она спустя всего два месяца после воцарения в 1762 году издала указ о выделении средств на строительство. Архитектором назначили Антонио Ринальди.