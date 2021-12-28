Как посетить Китайский дворец в Ораниенбауме (единственный памятник рококо в России!) в любое время года?

Хедлайнера Ораниенбаума и парка «Собственная дача» теперь можно изучить подробно в любое время года: в VR-фильме «Китайский дворец. Наследие императрицы». «Собака.ru» рассказывает, как увидеть закрытые на зимний период вышитые вручную стеклярусные панно удивительной красоты и расписные плафоны работы Стефано Торелли и Серафино Бароцци.
Китайского дворца нет в далеком от реальности сериале Hulu про Екатерину II «Великая» с младшей из сестер Фаннинг в главной роли. А жаль. Попытайся автор «Фаворитки» Тони МакНамара в своем остроумном сценарии хоть немного подтянуть художественную правду к исторической, архитектурная доминанта парка «Собственная дача» ГМЗ «Петергоф» оказалась бы там без всяких сомнений.
Личная резиденция и любимая «драгоценная игрушка» Екатерины II была задумана ею, когда она еще была великой княгиней (примерно с этого периода стартует и первый сезон сериала). Став императрицей, она спустя всего два месяца после воцарения в 1762 году издала указ о выделении средств на строительство. Архитектором назначили Антонио Ринальди.
Зал муз. Общая площадь наборных паркетов в Китайском дворце — 722 м²
Впрочем, современный ГМЗ «Петергоф» съемки на своей территории разрешает довольно редко. Во многом эдьютеймент-фильм «Китайский дворец. Наследие императрицы» в этом смысле — счастливое исключение. Научными консультантами картины о единственном памятнике рококо в России стали специалисты музея-заповедника во главе с его директором Еленой Кальницкой.
VR-картина — синергия усилий самого ГМЗ, ПАО «Газпром», творческой группы Videofabrika.ru и студии видеопроизводства «Супер8». Это фантазийная зарисовка, как современный экскурсовод (Ирина Морозова) Китайского дворца оказывается вдруг в нем же, но в веке 18-м. Там она встречает и саму императрицу (Екатерина Гусева), и архитектора Ринальди (Дмитрий Воробьев), и садовника Ламберти (Олег Усенко), и руководившую золотошвеями создавшими Стеклярусный кабинет Мари де Шель (Жанна Куприянова).
Съемки фильма «Китайский дворец. Наследие императрицы»
Все герои в простой форме рассказывают об истории чудом уцелевшего в блокаду дворца с уникальными интерьерами, созданными по принципу «все лучшее, красивое и сразу». А зрители, благодаря съемкам в формате 360, оказываются тоже включены в действие и могут следить как за персонажами и намеренно не слишком изощренной драматургией, так и рассматривать само его убранство.
Так, как и задумывался, то есть в VR-версии, фильм можно увидеть уже сейчас на онлайн-площадке Oculus. Если же у вас нет своих очков или шлема виртуальной реальности, с начала 2022 года картину «Китайский дворец. Наследие императрицы» будут показывать в Большом Меншиковском дворце ГМЗ «Петергоф». А на платформе Premier в бесплатном доступе есть лента о том, как проходили сами съемки.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.