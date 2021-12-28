Видео дня: эрмитажный кот примеряет на себя роль Деда Мороза в новогодних роликах

Во втором ролике уже есть драматургия. Рыжий кот с маской новогоднего волшебника «разговаривает» с оленем и спрашивает, усвоил ли тот урок с елками. «Проблем не будет», — отвечает тот. Но спустя пять минут новогоднее дерево, украшенное игрушками, лежит в нокауте. Ролики уже собрали по несколько десятков тысяч просмотров и восторженных комментариев.

Напомним, реставраторы Эрмитажа обнаружили конфету начала XX века, которая была спрятана в рукаве платья сестры Николая II. Наряд великая княгиня Ксения Александровна надевала на бал в 1903 году.