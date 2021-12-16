Наряд, который хранится в Галерее костюма Государственного Эрмитажа, принадлежал великой княгине Ксении Александровне — родной сестре императора Николая II. В этом платье она посетила бал в 1903 году. Обнаруженная помадка, по всей видимости, была надкушена княгиней во время бала — поскольку возможности оставить ее рядом не было, она решила спрятать сладость в рукав.

Сейчас конфете не был присвоен инвентарный номер, она хранится в непосредственной близости от платья. Специалисты разрешили поместить ее в отдельный пластиковый пакет и металлическую коробочку.