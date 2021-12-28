С 28 декабря исполняющим обязанности генерального директора фонда V-A-С назначен Артем Бондаревский — ранее он занимал должность заместителя генерального директора фонда по административным вопросам. Как пишет «Российская газета», Тереза Мавика остается генеральным директором представительства фонда в Венеции, сохранит членство в Совете директоров фонда V-A-C и продолжит сотрудничество с его председателем Леонидом Михельсоном в качестве советника по международным проектам, проводя патронаж долгосрочного глобального партнерства, в том числе с Зальцбургским фестивалем.

Некоммерческий фонд современного искусства V-A-C был основан Терезой Мавика и Леонидом Михельсоном в 2009 году. Штаб-квартира расположена в Москве, также фонд имеет представительство в Венеции. V-A-C нацелен создать пространство для обсуждения, «как меняются представления о современном и современности в культуре и искусстве» глобального мира. Фонд организует выставки и перформансы, проводит обучение, занимается издательской деятельностью, поддерживает профессиональное развитие российских художников, кураторов и исследователей.