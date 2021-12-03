Что такое «ГЭС-2» и почему там непременно надо побывать? Хотя для этого придется брать билет до Москвы

«Фабрика искусств»

Пространство «ГЭС-2» располагается в здании одной из старейших электростанций Москвы. Оно было построено в 1907 году по проекту архитектора Василия Башкирова. Больше века станция давала энергию городу, однако в XXI веке ее решено было закрыть. В середине 2010-х постройку, признанную объектом культурного наследия, передали фонду современного искусства V-A-C предпринимателя Леонида Михельсона. По заказу фонда итальянский архитектор Ренцо Пьяно подготовил проект преображения старого индустриального сооружения в современную «фабрику искусств».

«Мы искали помещение для фонда, когда стало известно, что ГЭС-2 планируют выводить из эксплуатации, — вспоминает генеральный директор V-A-C Тереза Иароччи Мавика, — но я не представляла гигантского объема станции, пока не попала внутрь. Оказалось, это целый город в городе, да еще рядом с Кремлем. Индустриальное пространство исчерпало себя, один исторический цикл закончен, и теперь начинается другой. Для нового этапа требовалась бережная реставрация с уважением к прошлому и желанием сохранить его. Не восстанавливать искусственно — зачем переделывать так, чтобы выглядело точь-в-точь как было? История всегда оставляет следы, и они не менее интересны. Для Ренцо принципиально важно не сломать, не выбросить, не стереть, а оживить объект как свидетеля истории».

Новое пространство открывается в начале декабря. Теперь здание старой электростанции превратится в центр современного искусства. На 50 тысяч квадратных метрах расположились выставочные залы, библиотека, кинотеатр, студия, игровая комната с магическим лесом (по проекту молодой художницы Светланы Шуваевой), кафе, рестораны. Есть даже своя площадь и проспект, по которому посетители могут гулять в непогоду. Вход на территорию нового пространства — свободный.