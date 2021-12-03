Что такое «ГЭС-2» и почему там непременно надо побывать? Хотя для этого придется брать билет до Москвы

В субботу, 4 декабря в Москве официально начнет принимать посетителей новое пространство: Дом культуры «ГЭС-2», расположенное в здании бывшей электростанции. Оно попало в центр внимания еще за полгода до открытия благодаря статуе Урса Фишера «Большая глина № 4», установленной поблизости. Рассказываем о том, как в нем будут уживаться промышленная архитектура XX века и современное искусство, а также зачем там будут переснимать «Санта-Барбару» на русском языке.
«Фабрика искусств»
Пространство «ГЭС-2» располагается в здании одной из старейших электростанций Москвы. Оно было построено в 1907 году по проекту архитектора Василия Башкирова. Больше века станция давала энергию городу, однако в XXI веке ее решено было закрыть. В середине 2010-х постройку, признанную объектом культурного наследия, передали фонду современного искусства V-A-C предпринимателя Леонида Михельсона. По заказу фонда итальянский архитектор Ренцо Пьяно подготовил проект преображения старого индустриального сооружения в современную «фабрику искусств».
«Мы искали помещение для фонда, когда стало известно, что ГЭС-2 планируют выводить из эксплуатации, — вспоминает генеральный директор V-A-C Тереза Иароччи Мавика, — но я не представляла гигантского объема станции, пока не попала внутрь. Оказалось, это целый город в городе, да еще рядом с Кремлем. Индустриальное пространство исчерпало себя, один исторический цикл закончен, и теперь начинается другой. Для нового этапа требовалась бережная реставрация с уважением к прошлому и желанием сохранить его. Не восстанавливать искусственно — зачем переделывать так, чтобы выглядело точь-в-точь как было? История всегда оставляет следы, и они не менее интересны. Для Ренцо принципиально важно не сломать, не выбросить, не стереть, а оживить объект как свидетеля истории».
Новое пространство открывается в начале декабря. Теперь здание старой электростанции превратится в центр современного искусства. На 50 тысяч квадратных метрах расположились выставочные залы, библиотека, кинотеатр, студия, игровая комната с магическим лесом (по проекту молодой художницы Светланы Шуваевой), кафе, рестораны. Есть даже своя площадь и проспект, по которому посетители могут гулять в непогоду. Вход на территорию нового пространства — свободный.
Тереза Иароччи Мавика
генеральный директор V-A-C
Когда-то бывший директор Тейт Модерн сэр Николас Серота на вопрос о том, сколько денег, помимо выручки за билеты, требуется, чтобы сформировать бюджет музея, с невозмутимым лицом ответил, что средств от продажи билетов хватает, чтобы на год обеспечить музей туалетной бумагой. И это правда. Если хочешь сделать музей самоокупаемым, тогда билеты должны стоить 500 евро или выше. Но это не значит, что мы не думаем, как обеспечить проекту финансовую стабильность и независимость. Несколько лет назад была разработана финансовая система, которая позволяет организации функционировать не только за счет частных инвестиций одного учредителя.
«Святые варвары»
Работа «ГЭС-2» открывается программой «Святые варвары», которая продлится аж пять сезонов. Первый получил название «Санта-Барбара» по одноименному проекту исландского художника Рагнара Кьяртанссона.
«Вспомните январь 1992 года: страна меняется, идут культурные преобразования, разрушены все модели и связи, а на российском телевидении выходит американский сериал «Санта-Барбара» про жизнь богачей из Калифорнии, — рассказывает Тереза Иароччи Мавика, — Сегодня мы предлагаем оглянуться на 30 лет назад, чтобы исследовать миф о рождении новой России и определить, какие образы, ценности и идеи, возникшие тогда, актуальны до сих пор. Чтобы понять это и выяснить, поддалась ли Россия западной колонизации, мы обратились к художнику, одному из лучших рассказчиков современности исландцу Рагнару Кьяртанссону. На нашем проспекте мы построим настоящую киностудию, где каждый день будем переснимать по одному эпизоду из того сериала, только на русском языке, и зритель сможет оказаться на съемочной площадке».
Также работы Рагнара Кьяртанссона можно будет увидеть на выставке «В Москву! В Москву! В Москву!». Одним из экспонатов на ней станет работа «Грозный-прегрозный» — видео, посвященное нападению на картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Еще одним событием сезона станет проект «Я моторы гондолы разбираю на части» (название взято из песни «Мумий Тролля» «Карнавала.нет»), посвященный преобразующей и освободительной силе карнавала в контексте истории России 1990-2000-хх годов.
«Своды»
Помимо выставочных помещений и магазинов в «ГЭС-2» также откроется Центр художественного производства «Своды». Он разместился в здании бывших складов XIX века, которое случайно обнаружили во время демонтажа соседнего здания.
«В апреле 2015 года Ренцо Пьяно приехал в Москву. Было очень холодно. Весь день мы ходили вокруг объекта — архитектору требовалось рассмотреть его со всех точек, почувствовать объем и пространство, — рассказывает Тереза Иароччи Мавика, — со стороны Патриаршего моста половину фасада скрывала неказистая четырехэтажная постройка. Ренцо решил, что ее следует купить и снести, чтобы открыть здание всеобщему обозрению. Леонид Михельсон удивился, но согласился — ради цельности проекта. Когда здание демонтировали, внутри обнаружили склады водочного завода Смирнова, построенного во второй половине XIX века. Так у нас образовалось еще одно помещение в 2000 квадратных метров».
В «Сводах» художники-резиденты смогут создавать фото- и видеопроекты, экспериментировать с разными материалами и техниками производства. Здесь рядом установлено современное высокотехнологичное оборудование и ткацкие станки начала XX века. Сейчас в Центре уже работают победители конкурсной программы СolLab. С января стартует новая программа «Друзья "Сводов"», податься на которую может любой желающий.
«Большая глина № 4»
Еще один повод приехать в «ГЭС-2»: своими глазами увидеть 13-метровую скульптуру «Большая глина № 4» швейцарского художника Урса Фишера. Ее появление на Болотной набережной вызвало неоднозначную реакцию горожан и критиков, став одним из самых обсуждаемых событий из мира современного искусства в России.
«Очень хорошо, что все обсуждали скульптуру, — поясняет Тереза Иароччи Мавика, — значит, для всех это важно. Дискуссия — всегда хорошо. Меня расстроил ее уровень, тот язык, на котором она велась. С другой стороны, это первая современная работа в пространстве города. Многие просто не были к этому готовы, они привыкли к монументам и памятникам, но у них другая задача и другой функционал. Урс Фишер не занимается увековечением. У него нет монополии на порождение смыслов. Искусство — это всегда символотворчество, поэтому «Большая глина №4» и является произведением искусства, а в нем каждый видит то, что хочет».
Увидеть работу Фишера можно будет на протяжении всей зимы, затем, как сообщили московские власти, она покинет столицу.
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