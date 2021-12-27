Патриарх Кирилл призвал вернуть РПЦ раку Александра Невского. Ее нахождение в Эрмитаже — «это оскорбление памяти Елизаветы Петровны»

Патриарх Кирилл призвал вернуть РПЦ раку Александра Невского, которая хранится в Государственном Эрмитаже. По его мнению, нахождение реликвии в музее — «это в том числе и оскорбление памяти Государыни Императрицы Елизаветы Петровны».
По мнению патриарха, РПЦ и Эрмитажу необходимо продолжить общие усилия, направленные на восстановление исторической справедливости — то есть «на возвращение раки в то место, из которого она насилием была изъята». При этом, подчеркивает он, возвращение святыни должно проходить «при соблюдении требований специалистов по обеспечению ее сохранности».
Как отмечают в пресс-службе РПЦ, в последние десятилетия представители православной общественности неоднократно призывали вернуть раку Церкви, однако руководство Эрмитажа предлагает создать и передать в Лавру копию раки. Патриарх Кирилл выступает против создания такой копии, подчеркивая, что рака «уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии».
«Предстоятель Русской Православной Церкви в упомянутой выше резолюциии указал, что «нахождение раки в Зимнем дворце — это в том числе и оскорбление памяти Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, которая даже представить себе не могла, что созданная по ее повелению рака будет находиться не в Александро-Невской лавре, а в Зимнем дворце», являвшемся резиденцией ее преемников на троне», — отмечают в пресс-службе РПЦ.
Еще год назад представители РПЦ называли возможное предложение передачи церкви серебряной раки Александра Невского «огромным подарком и восстановлением некой справедливости». «Конечно, эти вопросы ставятся, но они очень сложные, и понятно, что не решаются наскоком, а должны решаться в каких-то компромиссных решениях. Поэтому вопрос ставится, желаем [вернуть], но вопрос сложный», — говорил наместник Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий.
Мемориальный комплекс раки Александра Невского был создан в 1746-1751 годах в Петербурге из серебра, железа, меди и дерева. В комплекс раки входит семь частей — малая рака, изготовленная при Петре I и Иване V в стиле московское барокко, большая рака с крышкой-иконой, изготовленная при Елизавете Петровне в стиле елизаветинское барокко, большая пятияруская пирамина, два пьедестала с трофеями и два подсвечника. Южную сторону украшает медальон с эпитафией, сочиненной Михаилом Ломоносовым: «Богу всемогущему и его угоднику благоверному и великому князю Александру Невскому, Россов усердному, защитнику, презревшему прещение мучителя». Как отмечают в Эрмитаже, рака была своеобразной достопримечательностью, единственной в своем роде — ее описывали и упоминали в своих книгах Пушкарев, Пыляев и Михневич.
Серебряная рака Александра Невского хранится в собрании Государственного Эрмитажа с 1922 года — после того, как при изъятии церковных ценностей ее вскрыли и хотели отправить на переплавку. Представители церкви неоднократно обращались с просьбой отдать музейный экспонат в Александро-Невскую лавру. В Эрмитаже предложили компромисс — создать копию раки и отдать ее церкви. По словам генерального директора музея Михаила Пиотровского, специалисты сделают заготовки для создания копии при реставрации раки. Планируется, что ее передадут РПЦ для размещения в Александро-Невской лавре.
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