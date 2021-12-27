Патриарх Кирилл призвал вернуть РПЦ раку Александра Невского. Ее нахождение в Эрмитаже — «это оскорбление памяти Елизаветы Петровны»

По мнению патриарха, РПЦ и Эрмитажу необходимо продолжить общие усилия, направленные на восстановление исторической справедливости — то есть «на возвращение раки в то место, из которого она насилием была изъята». При этом, подчеркивает он, возвращение святыни должно проходить «при соблюдении требований специалистов по обеспечению ее сохранности».

Как отмечают в пресс-службе РПЦ, в последние десятилетия представители православной общественности неоднократно призывали вернуть раку Церкви, однако руководство Эрмитажа предлагает создать и передать в Лавру копию раки. Патриарх Кирилл выступает против создания такой копии, подчеркивая, что рака «уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии».

«Предстоятель Русской Православной Церкви в упомянутой выше резолюциии указал, что «нахождение раки в Зимнем дворце — это в том числе и оскорбление памяти Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, которая даже представить себе не могла, что созданная по ее повелению рака будет находиться не в Александро-Невской лавре, а в Зимнем дворце», являвшемся резиденцией ее преемников на троне», — отмечают в пресс-службе РПЦ.

Еще год назад представители РПЦ называли возможное предложение передачи церкви серебряной раки Александра Невского «огромным подарком и восстановлением некой справедливости». «Конечно, эти вопросы ставятся, но они очень сложные, и понятно, что не решаются наскоком, а должны решаться в каких-то компромиссных решениях. Поэтому вопрос ставится, желаем [вернуть], но вопрос сложный», — говорил наместник Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий.