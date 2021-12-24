По данным ВОЗ, рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака, а также главной причиной смерти женщин от онкологических заболеваний. В течение своей жизни раком молочной железы болеет примерно каждая двенадцатая женщина. Только 2020 году заболевание было диагностировано у 2,3 миллиона женщин. Лечение может быть эффективным и повысить вероятность выживания до 90% и выше — особенно в том случае, если заболевание выявлено на ранней стадии.

В поддержку месяца осведомленности о раке молочной железы фондом «Не напрасно», женской командой «Зенит» и Государственным Эрмитажем был организован социальный фотопроект, в котором шесть футболисток перевоплотились в героинь античного мира, чтобы обратить внимание на важность своевременной заботы о своем здоровье. Съемка состоялась в залах античного искусства и прошла под руководством главного фотографа музея Юрия Молодковца.

«Культура ответственного отношения к своему здоровью ― важная часть современного общества. Съемка, которая прошла в залах музея, должна напомнить аудитории о том, что здоровье, как и произведения искусства, нуждается в защите и бережном отношении. На наш взгляд, такие значимые проекты нельзя переоценить. Они вносят большой вклад в формирование здорового общества», — говорит он.