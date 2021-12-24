В Государственном Эрмитаже открылась выставка «Твое тело не из мрамора — позаботься о себе вовремя». Она организована в поддержку месяца осведомленности о раке молочной железы.
По данным ВОЗ, рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака, а также главной причиной смерти женщин от онкологических заболеваний. В течение своей жизни раком молочной железы болеет примерно каждая двенадцатая женщина. Только 2020 году заболевание было диагностировано у 2,3 миллиона женщин. Лечение может быть эффективным и повысить вероятность выживания до 90% и выше — особенно в том случае, если заболевание выявлено на ранней стадии.
В поддержку месяца осведомленности о раке молочной железы фондом «Не напрасно», женской командой «Зенит» и Государственным Эрмитажем был организован социальный фотопроект, в котором шесть футболисток перевоплотились в героинь античного мира, чтобы обратить внимание на важность своевременной заботы о своем здоровье. Съемка состоялась в залах античного искусства и прошла под руководством главного фотографа музея Юрия Молодковца.
«Культура ответственного отношения к своему здоровью ― важная часть современного общества. Съемка, которая прошла в залах музея, должна напомнить аудитории о том, что здоровье, как и произведения искусства, нуждается в защите и бережном отношении. На наш взгляд, такие значимые проекты нельзя переоценить. Они вносят большой вклад в формирование здорового общества», — говорит он.
«Мы сделали акцент на важности здорового образа жизни, женской красоте и необходимости для каждой женщины проявлять заботу по отношению к себе. Соседство в кадре игроков женской команды «Зенит» и античных скульптур позволяет подчеркнуть мысль о том, что любое женское тело нуждается в бережном отношении и заботе. Название проекта «Твое тело не из мрамора ― позаботься о себе вовремя». Скульптура из мрамора, застывшая во времени, уже никогда не оживет. На ее фоне девушка, женщина, живой человек. Скульптура неживая, но даже она — драгоценность и объект бережного отношения, заботы и внимания. Тем более забота и внимание требуются живой женщине», — отметила директор по коммуникациям футбольного клуба «Зенит» Жанна Дембо.
Как рассказали в фонде «Не напрасно», благодаря инициативе посещаемость системы персональных рекомендаций для профилактики рака «Скрин» увеличилась на 12%, было пройдено свыше 1 726 тестов. Общий охват аудитории составил более 7 миллионов человек. Кроме того, работы выставлялись на фан-променаде стадиона «Газпром-Арена» во время матча 20/10. В зоне фан-променада также прошла лекция-встреча Юрия Молодковца с болельщиками о роли искусства в современном обществе. О проекте узнали 18,7 тысячи болельщиков на матче.
Выставка «Твое тело не из мрамора — позаботься о себе вовремя» открыта в общественном форуме (Главный штаб Государственного Эрмитажа» до 23 января 2022 года.
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