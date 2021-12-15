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Искусство

Эрмитаж расширил список граждан с правом бесплатного посещения музея в третий четверг месяца

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Государственный Эрмитаж расширил список граждан, которые смогут бесплатно посетить музей в третий четверг каждого месяца. Рассказываем, кто наделен этим правом.

Shutterstock.com

С декабря 2021 года Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода в третий четверг месяца бесплатно могут посетить:

  • дети до 18 лет,
  • пенсионеры,
  • многодетные семьи,
  • студенты и курсанты,
  • инвалиды I и II групп,
  • инвалиды-колясочники,
  • дети-инвалиды,
  • сотрудники музеев России,
  • члены творческих союзов Российской Федерации,
  • другие льготные категории.

Для того, чтобы посетить Эрмитаж по бесплатному входному билету в третий четверг месяца, необходимо забронировать билет на сайте. В день посещения посетитель обменивает заказ-бронь на бесплатный входной билет в кассе музея, предъявив электронный заказ, документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории.

Напомним, Государственный Эрмитаж также вернул льготы для детей и инвалидов. Ранее они были отменены поле изменения режима работы музея из-за пандемии коронавируса.

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