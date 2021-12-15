Эрмитаж расширил список граждан с правом бесплатного посещения музея в третий четверг месяца

С декабря 2021 года Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода в третий четверг месяца бесплатно могут посетить:

дети до 18 лет,

пенсионеры,

многодетные семьи,

студенты и курсанты,

инвалиды I и II групп,

инвалиды-колясочники,

дети-инвалиды,

сотрудники музеев России,

члены творческих союзов Российской Федерации,

другие льготные категории.

Для того, чтобы посетить Эрмитаж по бесплатному входному билету в третий четверг месяца, необходимо забронировать билет на сайте. В день посещения посетитель обменивает заказ-бронь на бесплатный входной билет в кассе музея, предъявив электронный заказ, документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории.

Напомним, Государственный Эрмитаж также вернул льготы для детей и инвалидов. Ранее они были отменены поле изменения режима работы музея из-за пандемии коронавируса.