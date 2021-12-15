Эрмитаж расширил список граждан с правом бесплатного посещения музея в третий четверг месяца

Государственный Эрмитаж расширил список граждан, которые смогут бесплатно посетить музей в третий четверг каждого месяца. Рассказываем, кто наделен этим правом.
С декабря 2021 года Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода в третий четверг месяца бесплатно могут посетить:
- дети до 18 лет,
- пенсионеры,
- многодетные семьи,
- студенты и курсанты,
- инвалиды I и II групп,
- инвалиды-колясочники,
- дети-инвалиды,
- сотрудники музеев России,
- члены творческих союзов Российской Федерации,
- другие льготные категории.
Для того, чтобы посетить Эрмитаж по бесплатному входному билету в третий четверг месяца, необходимо забронировать билет на сайте. В день посещения посетитель обменивает заказ-бронь на бесплатный входной билет в кассе музея, предъявив электронный заказ, документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории.
Напомним, Государственный Эрмитаж также вернул льготы для детей и инвалидов. Ранее они были отменены поле изменения режима работы музея из-за пандемии коронавируса.
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