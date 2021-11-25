«Мы заработали кое-какие деньги и получили деньги от государства, и мы можем вернуть некоторые льготы с 1 декабря. Напоминаю, что льготы кроме небольшого количества, которое есть в законах, вводятся Эрмитажем из своего кармана. С 1 декабря дети до 14 лет могут приходить бесплатно в любой день в Эрмитаж, после 14 лет, как известно, работает Пушкинская карта. Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды с одним сопровождающим — тоже бесплатно в любой день», — отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Сейчас бесплатно попасть в Эрмитаж могут дети до сети лет, сотрудники музеев Петербурга, члены Международного совета музеев (ICOM), ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также полные кавалеры ордена Славы. Кроме того, третий четверг каждого месяца правом бесплатного входа в Эрмитаж могут воспользоваться посетители еще ряда категорий, включая пенсионеров.

Из-за системы QR-кодов, введенных для музеев Петербурга с 30 октября, число посетителей Эрмитажа сократилось примерно на половину. Несмотря на это, поток постепенно восстанавливается. «Во-первых, наши научились это все проверять, и это не занимает много времени, и люди перестали бояться — все постепенно входит в нормальное русло. Сейчас каждый день количество увеличивается, и мы вскоре вернемся к "ковидному уровню" 8-9 тысяч посетителей в день, сейчас примерно половина этого», — добавил Пиотровский.