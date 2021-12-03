Государственный Эрмитаж разрешил свободное посещение в честь Дня святой Екатерины

7 декабря для всех индивидуальных посетителей будет бесплатным вход в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода. Посетители смогут увидеть не только постоянные экспозиции музея, но и недавно открывшиеся выставки.

В Зимнем дворце это «Шедевры мастера Энниона. Античное стеклоделие Восточного Средиземноморья I—IV веков», «Две картины Джакомо Черути из Брешии», «Фотограф Императорского Эрмитажа Николаевский». В Главном штабе для просмотра доступна экспозиция «Незримое искусство: Расширяя границы возможного».

Для желающих посетить музей бесплатно необходимо оформить билет на сайте. Там же можно выбрать экспозиционный комплекс, один из предложенных маршрутов, а также время сеанса, чтобы не ждать в очереди. В этот день доступны бесплатные входные билеты, не предполагающие экскурсионного обслуживания. Количество билетов в одном заказе не может превышать 4-х билетов.

Напомним, ранее Государственный Эрмитаж объявил о том, что возвращает льготы для детей и инвалидов. Они были отменены поле изменения режима работы музея из-за пандемии коронавируса. Вход в музей возможен только при наличии QR-кодов о прохождении вакцинации или медицинского отвода.