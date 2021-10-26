«Манеж» покажет фильм-автобиографию французского художника JR «Бумага и клей»

Центральный выставочный зал «Манеж» и Французский институт в Санкт-Петербурге покажут фильм-автобиографию культового французского художника JR «Бумага и клей». Лента будет представлена в Петербурге за три дня до мировой премьеры в рамках программы Manege Documentary.
В своем последнем фильме JR обращает камеру на собственное творчество, показывая, как создавались некоторые из его наиболее монументальных проектов. От ранних пиратских граффити, снятых на ночных парижских крышах, до границы США и Мексики, фавел Рио-де-Жанейро и последнего проекта в огромной тюрьме в Калифорнии камера следует за художником, который выворачивает эти места наизнанку, превращая образы местных жителей в иммерсивные инсталляции.
JR
О фильме «Бумага и клей»:
«Бумага и клей» — это фильм, бросающий вызов зрительскому восприятию, давая право голоса тем людям и показывая те места, которые обычно не замечают. Это кульминация многих лет моей работы: фильм основан на огромном архиве фотографий и видеозаписей, который я начал собирать еще в подростковом возрасте. Когда я делал эти фотографии и видео, я и понятия не имел, что они могут быть использованы таким образом. Этот круговорот материалов демонстрирует силу кинематографа и силу фильма «Бумага и клей». Я надеюсь, что лента вновь подчеркнет необходимость искусства и его способность менять даже самые твердые убеждения. Бросая вызов нашим стереотипам в отношении людей и мест, я стремлюсь изменить восприятие мира в целом.
Премьерный российский показ фильма «Бумага и клей» состоится 9 ноября в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge. Количество зрителей ограничено — но «Манеж» и Французский институт в Санкт-Петербурге готовы подарить 20 приглашений. Для этого необходимо оставить заявку по ссылке. 3 ноября организаторы подведут итоги и случайным образом выберут 20 счастливчиков, которым подарят приглашения.
Напомним, в мае 2021 года французский художник JR перенес Эйфелеву башню на скалы с помощью оптической иллюзии — она будто парила над каньоном. Ранее художник также работал в пирамидой Лувра — он наклеил на нее черно-белое изображение здания Лувра, благодаря чему пирамида с некоторых ракурсов будто бы «исчезла». А в 2019 году JR создал оптическую иллюзию «Тайна Великой пирамиды», приуроченную к 30-летию пирамиды — она как будто поднималась из глубин земли и одновременно была окружена со всех сторон скалами.
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