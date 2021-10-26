«Манеж» покажет фильм-автобиографию французского художника JR «Бумага и клей»

Премьерный российский показ фильма «Бумага и клей» состоится 9 ноября в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge. Количество зрителей ограничено — но «Манеж» и Французский институт в Санкт-Петербурге готовы подарить 20 приглашений. Для этого необходимо оставить заявку по ссылке. 3 ноября организаторы подведут итоги и случайным образом выберут 20 счастливчиков, которым подарят приглашения.

Напомним, в мае 2021 года французский художник JR перенес Эйфелеву башню на скалы с помощью оптической иллюзии — она будто парила над каньоном. Ранее художник также работал в пирамидой Лувра — он наклеил на нее черно-белое изображение здания Лувра, благодаря чему пирамида с некоторых ракурсов будто бы «исчезла». А в 2019 году JR создал оптическую иллюзию «Тайна Великой пирамиды», приуроченную к 30-летию пирамиды — она как будто поднималась из глубин земли и одновременно была окружена со всех сторон скалами.