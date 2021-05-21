Фото дня: художник JR создал масштабную оптическую иллюзию парящей над каньоном Эйфелевой башни

JR установил у подножья Эйфелевой башни арт-инсталляцию — наклеил на землю и забор вокруг черно-белые фотообои с изображением скал и самой башни. Благодаря этому создается оптическая иллюзия — кажется, как будто настоящая Эйфелева башня стоит не в центре Парижа, а парит над каким-то каньоном.

Художник и фотограф JR описывает себя как «photograffeur» — фотограф и граффити-художник в одном слове. Он известен размещением гигантских фотографий в городской среде. Ему принадлежит расклейка на фасадах домов в фавелах Рио-де-Жанейро снимков женских лиц, а в Израиле и на территориях Палестинской национальной администрации — фото израильтян и палестинцев, работающих в одной и той же профессии.

Ранее художник также работал в пирамидой Лувра — он наклеил на нее черно-белое изображение здания Лувра, благодаря чему пирамида с некоторых ракурсов будто бы «исчезла». А в 2019 году создал оптическую иллюзию «Тайна Великой пирамиды», приуроченную к 30-летию пирамиды — она как будто поднималась из глубин земли и одновременно была окружена со всех сторон скалами.