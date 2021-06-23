Бэнкси лишился прав на две свои работы из-за отказа раскрыть личность

Как пишет The Telegraph, ведомство вынесло несколько постановлений, из которых следует, что анонимность Бэнкси означает, что он не может защитить авторские права на свое искусство, хотя неоднократно пытался добиться прав на товарный знак. Также судейская коллегия посчитала, что художник поступает «недобросовестно», поскольку он только делает вид, что хочет торговать своими работами.

Стрит-арт «Девочка с зонтиком» появился в 2008 году в Новом Орлеане — как считает следствие, именно эта работа стала «одной из самых известных» Бэнкси. В свою очередь стрит-арт «Крыса с радаром» описывается как, «возможно, самая знаковая и известная из работ» Бэнкси — работа появилась в виде фрески в одном из районов Лондона.

Напомним, в мае 2021 года на аукционе Sotheby’s, где впервые принимали криптовалюту, с молотка ушла еще одна работа Бэнкси — стрит-арт «Любовь в воздухе» 2005 года, на котором участник уличного протеста собирается метнуть цветы вместо коктейля Молотова. Она была продана за почти 13 миллионов долларов — в три раза дороже ожидаемого.