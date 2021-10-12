Нейросети восстановили спрятанное изображение женщины под картиной Пикассо

Очертания образа удалось обнаружить с помощью рентгенографии. Этот метод позволяет увидеть старый рисунок под слоем краски. После этого нейросеть восстановила цвета и текстуры мазков художника. В основу легли особенности стиля Пикассо.

Затем изображение распечатали на 3D-принтере. Изображение назвали «Одинокая сидящая обнаженная» (Lonesome Crouching Nude). Исследователи творчества Пикассо считают, что работа принадлежит к «голубому периоду» творчества, когда художник только выбирал свой путь в искусстве.

Напомним, нейросеть установила, что полотно фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Самсон и Далила» подделка. Швейцарские эксперты из компании Art Recognition выстроили алгоритм, который сравнил 148 других работ художника и определил, что с вероятностью 91% это полотно написал не Рубенс.