18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Нейросети восстановили спрятанное изображение женщины под картиной Пикассо

Нейросеть восстановила изображение обнаженной женщины под картиной испанского художника Пабло Пикассо «Завтрак слепого» 1903 года. Находку обнаружили сотрудники британской компании Oxia Palus с помощью искусственного интеллекта, пишет TJ со ссылкой на CNN.

Фото: Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Фото Oxia Palus

Очертания образа удалось обнаружить с помощью рентгенографии. Этот метод позволяет увидеть старый рисунок под слоем краски. После этого нейросеть восстановила цвета и текстуры мазков художника. В основу легли особенности стиля Пикассо.

Затем изображение распечатали на 3D-принтере. Изображение назвали «Одинокая сидящая обнаженная» (Lonesome Crouching Nude). Исследователи творчества Пикассо считают, что работа принадлежит к «голубому периоду» творчества, когда художник только выбирал свой путь в искусстве.

Напомним, нейросеть установила, что полотно фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Самсон и Далила» подделка. Швейцарские эксперты из компании Art Recognition выстроили алгоритм, который сравнил 148 других работ художника и определил, что с вероятностью 91% это полотно написал не Рубенс.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: