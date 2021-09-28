Нейросеть не признала подлинность картины «Самсон и Далила» Рубенса. Она считает ее подделкой на 91%

Швейцарские эксперты из компании Art Recognition выстроили алгоритм, который сравнил 148 других работ художника и определил, что с вероятностью 91% это полотно написал не Рубенс. Для исследователей это открытие было шоком.

Эксперимент повторили несколько раз, но результат искусственный интеллект показывал один и тот же: каждый квадрат определялся как фальшивый с вероятностью более чем 90%. Исследовательница Каринам Пововичи, предположила, что в лондонской Национальной галерее хранится еще одна копия.

Ученые утверждают, что нейросеть может улавливать мельчайшие детали, в том числе мазки кисти, уникальные для каждого живописца. Другая же картина «Вид на Хет Стин ранним утром» с вероятностью на 98,76% написана самим Рубенсом.

Сотрудники Национальной галереи заявили, что они ждут полной публикации работы, чтобы на ее основе сделать выводы и оценить собранные доказательства.

Рубенс написал «Самсона и Далилу» в 1608 — 1609 годах для своего антверпенского патрона Николааса Рококса. На картине изображен библейский эпизод: Самсон засыпает на коленях своей возлюбленной Далилы, в это время ему состригают волосы, в которых была заключена сила героя.

В 1640 году картина пропала, в 1929 году ее нашли. Подлинность картины устанавливал историк Людвиг Бурхард. Уже после его смерти выяснилось, что он не всегда верно указывал подлинность полотен, а сертификаты выдавал из корыстных побуждений.

Ученые давно считали, что картина «Самсон и Далила» подделка утерянного оригинала. Эксперты объясняют свои предположения тем, что на полотне использовались нехарактерные для Рубенса цвета, а само полотно отличается от двух копий, сделанных современниками художника.