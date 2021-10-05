Work in progress: в Зубовском флигеле Екатерининского дворца продолжается воссоздание личных покоев императрицы

Интерьеры Зубовского флигеля были уничтожены во время войны. Долгие годы о возможном воссоздании неповторимого убранства не шло речи, проект запустили только несколько лет назад при финансовой поддержке ПАО «Газпром». Однако сложность реставрации заключается не только в высокой стоимости работ, но и в недостатке источников, на которые могут опираться мастера в своей кропотливой работе. В их распоряжении только несколько акварелей XIX века, автохромы 1917-го года, довоенные замеры и снимки некоторых деталей отделки, выполненные московскими студентами-архитекторами.