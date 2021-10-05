Work in progress: в Зубовском флигеле Екатерининского дворца продолжается воссоздание личных покоев императрицы

«Екатерина II. Личное пространство» — проект по восстановлению полностью утраченных в годы Великой Отечественной войны интерьеров апартаментов Екатерины II — одна из самых сложных и значимых реставрационных задач, реализуемых ГМЗ «Царское Село» при поддержке ПАО «Газпром».
Китайский зал
Специалисты Царскосельской янтарной мастерской воссоздают отделку восьми помещений Зубовского флигеля: Китайского и Купольного залов, Синего (Табакерки), Серебряного и Зеркального кабинетов, Рафаэлевской комнаты, Опочивальни и Туалетной. Эти интерьеры, созданные шотландским архитектором Чарльзом Камероном и итальянским зодчим Джакомо Кваренги по личному заказу императрицы, были поистине уникальными. Каждое помещение задумывалось не похожим на другие залы дворца. В отделке демонстрировалась «простота со вкусом»: вместо обильной позолоты и резьбы использовались необычные материалы — синее, молочное и аметистовое стекло, серебро, зеркала, фаянсовые плакетки, китайские лаки.
Интерьеры Зубовского флигеля были уничтожены во время войны. Долгие годы о возможном воссоздании неповторимого убранства не шло речи, проект запустили только несколько лет назад при финансовой поддержке ПАО «Газпром». Однако сложность реставрации заключается не только в высокой стоимости работ, но и в недостатке источников, на которые могут опираться мастера в своей кропотливой работе. В их распоряжении только несколько акварелей XIX века, автохромы 1917-го года, довоенные замеры и снимки некоторых деталей отделки, выполненные московскими студентами-архитекторами.
Собирая необходимую информацию по крупицам и утверждая решения в несколько этапов, реставраторы продолжают работу над масштабным проектом. В помещениях Царскосельской янтарной мастерской в Тярлево специалисты восстанавливают подлинный паркет Зеркального кабинета, в годы войны вывезенный в Берлин и по счастливой случайности найденный и возвращенный в музей в 1947 году (вместе с паркетом Лионского зала). По словам художника-реставратора Максима Григорьева, основная задача сейчас — устранить последствия неудачной попытки реставрации 70-х годов. Для восстановления рисунка, утратившего геометрию, мастера используют ценные породы дерева, из которых был собран оригинальный паркет: самшит, клен, палисандр, амарант, розу. Работы должны завершиться до конца года, но монтироваться в зал паркет будет в последнюю очередь.
После войны в разрушенных залах среди обломков были обнаружены фрагменты фаянса и бронзы, что помогает реставраторам воссоздать интерьеры в нужных материалах и цветах. В случае наличия подлинных образцов специалисты прибегают к технике гальванопластики, однако она применима только к металлическим элементам отделки.
При создании оформления Опочивальни и Табакерки — так Екатерина называла Синий кабинет за его миниатюрные размеры — мастера работают с цветным стеклом. Для Опочивальни будет изготовлено 39 колонн из аметистового стекла — каждая 3,7 метра высотой.
Для Купольной столовой — единственного помещения на частной половине, имевшего купол, — создаются 20 деревянных колонн, окрашенных в специальной технике под порфир; точно так же выполнялись и оригинальные колонны. Сейчас в Купольном зале уже установлена центральная розетка, и воссоздается лепнина. Ведется работа по воссозданию медальонов и живописных фрагментов.
Одна из самых сложных задач проекта — восстановление Китайского зала. Как отмечает заместитель директора музея по реставрации Наталья Кудрявцева, основная проблема связана с декором — в оформлении зала было 72 панно, выполненных в технике китайского лака, черного и золотого. В екатерининские времена китайские лаки были популярны и производились чуть ли не в промышленных масштабах. Однако сегодня найти подлинные панно того времени сложно, как и создать новые — технология практически утеряна. Музей заключил договор с китайскими партнерами, которые разрабатывают (практически с нуля!) лаковые панно для декорирования зала.
Сейчас в помещениях Зубовского флигеля, где располагались личные покои Екатерины II, завершены все технические и подготовительные работы. Реставраторы приступают к оформлению интерьеров и постепенному монтажу декора. По плану проект должен завершиться в 2023 году, и через два года уникальные интерьеры будут открыты для широкой публики.
Фото: Александр Огурцов
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