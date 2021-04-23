Шелк, перламутр и лазурит: завершена реставрация Лионского зала Екатерининского дворца

Во время войны драгоценный декор зала был уничтожен, а уникальный паркет - вывезен из страны и по счастливой случайности обнаружен в 1947 году искусствоведом Анатолием Кучумовым в элеваторе берлинского порта. Команде реставраторов удалось восстановить подлинный паркет из 12 драгоценных пород дерева (среди них амарант, самшит, дуб, клен, палисандр) и перламутровую отделку паркетных щитов. Реставрация паркета заняла у десяти мастеров 547 дней.



На заключительном этапе реставрационных работ, длившемся около двух лет, команда из более 100 специалистов (камнерезов, скульпторов, позолотчиков, чеканщиков и литейщиков) воссоздала в первоначальном виде два угловых камина, декорированных лазуритом, мрамором, золоченой бронзой и мраморными путти, уцелевшими в войну; лазуритовые порталы окон, зеркала с подзеркальными столиками из лазурита, двери, выполненные в технике маркетри. Стоит заметить: нигде в мире нет интерьера, где в таком объеме был использован лазурит в технике «русской мозаики».