Шелк, перламутр и лазурит: завершена реставрация Лионского зала Екатерининского дворца

Единственный в России интерьер, декорированный 2,5 тоннами натурального лазурита, прошел несколько этапов реставрации. Уникальная по масштабности и сложности работа, ставшая возможной благодаря поддержке ПАО «Газпром», завершена, и с 1 мая Лионский зал будет открыт для посетителей музея-заповедника «Царское Село».
Лионский зал, входивший в число личных апартаментов Екатерины II, а в середине XIX века ставший парадной гостиной на половине супруги Александра II Марии Александровны был создан архитектором Чарльзом Камероном в 1781-1783 годах и считается одним из самых совершенных его творений. Свое название зал получил благодаря отделке шелком, изготовленным в Лионе.
Во время войны драгоценный декор зала был уничтожен, а уникальный паркет - вывезен из страны и по счастливой случайности обнаружен в 1947 году искусствоведом Анатолием Кучумовым в элеваторе берлинского порта. Команде реставраторов удалось восстановить подлинный паркет из 12 драгоценных пород дерева (среди них амарант, самшит, дуб, клен, палисандр) и перламутровую отделку паркетных щитов. Реставрация паркета заняла у десяти мастеров 547 дней.
На заключительном этапе реставрационных работ, длившемся около двух лет, команда из более 100 специалистов (камнерезов, скульпторов, позолотчиков, чеканщиков и литейщиков) воссоздала в первоначальном виде два угловых камина, декорированных лазуритом, мрамором, золоченой бронзой и мраморными путти, уцелевшими в войну; лазуритовые порталы окон, зеркала с подзеркальными столиками из лазурита, двери, выполненные в технике маркетри. Стоит заметить: нигде в мире нет интерьера, где в таком объеме был использован лазурит в технике «русской мозаики».
Решение затянуть стены зала лионским шелком оттенка «золотой бутон» от мозаичных лазуритовых панелей до верхнего края карниза было принято уже не в екатерининские времена - такой вид зал обрел при Марии Александровне. В музейных фондах сохранились дворцовые описи, акварели, фотографии и образцы ткани, но ключевую роль в реставрационной работе сыграли лионские архивы ткацкой фабрики «Лами и Жиро», выполнявшей императорский заказ в 1860-х годах. Мануфактуре «Прелль», продолжающей традиции этого предприятия, было доверено восстановление шелковой отделки зала. Современные специалисты изготовили 320 метров ткани нужного цвета для стен, портьер и мебели. Реставраторы музея отмечают, что это была практически уникальная практика, поскольку сохранившиеся во Франции книги заказов XIX века - редкая удача, на которую не всегда приходится рассчитывать при восстановлении утраченного оформления интерьера.
Торжественное открытие Лионского зала состоялось в присутствии министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Ольга Борисовна, не скрывая восхищения, отметила важность уникального проекта и обсудила с реставраторами нюансы проведенной работы. Как заметила директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова, Лионский зал может составить ощутимую конкуренцию легендарной Янтарной комнате, чему она, по ее признанию, рада, ведь сокровища Екатерининского дворца отнюдь не ограничиваются одним известным интерьером, что с 1 мая может оценить и широкая публика.
Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"
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