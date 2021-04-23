5 фактов о Натане Альтмане: Почему выставку художника в KGallery непременно нужно увидеть?

Про учебу

Без хронологических, этнических и географических привязок в биографии сложно обойтись — к тому же в случае Альтмана они имеют значение. Родился он в Виннице в 1889 году в бедной еврейской семье. Его отец, мелкий торговец, умер от чахотки в 1893-м, когда сыну было всего четыре. Мать служила кастеляншей в больнице. Уже в 14 лет юный Альтман отправляется учиться рисовать в Одессу — в ОХУ к Костанди, но оканчивает всего четыре класса. Зато там он знакомится с Бурлюком и Крученых — начало, если не большой дружбы, то первых шагов к авангарду.

Альтман штудирует живопись самостоятельно и мечтает о переезде в Петербург, но из-за ценза оседлости для евреев ему проще уехать в Париж, чем в тогдашнюю столицу Империи. Что он и делает в 1910 году — сначала стажируется при мастерской Баранова-Россине, а вскоре переезжает в «Улей» — фаланстер мецената Буше, где гостили в разные годы Шагал, Модильяни и Сутин. Там же, кстати, художник знакомится и с поэтессой Анной Ахматовой. Через год он возвращается в Винницу, после получает диплом живописца вывесок — и тем самым обойдя все тот же ценз оседлости в 1912-м наконец отправляется, как давно и мечтал, к «Мирискусникам» в Петербург. В своем эссе об Альтмане 1922 года искусствовед Абрам Эфрос вспоминает, что тот «появился бесшумно и уверено», а «художественники заметили, что их стало на единицу больше».