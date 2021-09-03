Картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», которая частично самоуничтожилась в 2018 году, вновь выставили на аукцион Sotheby’s. Мероприятие пройдет 14 октября, сообщается на сайте торгового дома. Оценочная стоимость работы составляет 4–6 млн стерлингов или 5,5–8,2 млн долларов. Это как минимум в четыре раза больше, чем заплатил нынешний владелец.
Арт-перфоманс произошел 5 октября 2018 года. Тогда репродукция «Девочки с воздушным шаром» частично самоуничтожилась сразу после того, как ее продали за 1,4 млн фунтов. В золотой раме картины был спрятан шредер, который сработал сразу после удара молотка. Тогда покупательница не стала отменять сделку, но дала работе Бэнкси новое название «Любовь в мусорном баке».
Старший директор отдела современного искусства Sotheby’s Алекс Бранчик рассказал, что когда картина «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась на аукционе, это вызвало мировую сенсацию и стало культурным феноменом. «В тот незабываемый вечер Бэнкси скорее не уничтожил художественную работу, а создал новую», — добавил он.
Оригинальная работа появилась в 2002 году на набережной в Саут-Банке на южном берегу Темзы. Она стала одним из самых узнаваемых изображений художника.
На мосту в английском городе Рединг обнаружили граффити в виде печатной машинки, висящей на простыне. Очевидцы считают, что работа выполнена в стиле уличного художника Бэнкси.
Картина Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sothebyʼs. «Собака.ru» разобралась, что это за жест, а также взяла эксклюзивные комментарии у основательницы школы Masters Полины Бондаревой, присутствовавшей на аукционе, галеристки Лизы Савиной и художника-акциониста Олега Кулика.
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