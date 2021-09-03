Арт-перфоманс произошел 5 октября 2018 года. Тогда репродукция «Девочки с воздушным шаром» частично самоуничтожилась сразу после того, как ее продали за 1,4 млн фунтов. В золотой раме картины был спрятан шредер, который сработал сразу после удара молотка. Тогда покупательница не стала отменять сделку, но дала работе Бэнкси новое название «Любовь в мусорном баке».

Старший директор отдела современного искусства Sotheby’s Алекс Бранчик рассказал, что когда картина «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась на аукционе, это вызвало мировую сенсацию и стало культурным феноменом. «В тот незабываемый вечер Бэнкси скорее не уничтожил художественную работу, а создал новую», — добавил он.

Оригинальная работа появилась в 2002 году на набережной в Саут-Банке на южном берегу Темзы. Она стала одним из самых узнаваемых изображений художника.

На мосту в английском городе Рединг обнаружили граффити в виде печатной машинки, висящей на простыне. Очевидцы считают, что работа выполнена в стиле уличного художника Бэнкси.

Картина Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sothebyʼs. «Собака.ru» разобралась, что это за жест, а также взяла эксклюзивные комментарии у основательницы школы Masters Полины Бондаревой, присутствовавшей на аукционе, галеристки Лизы Савиной и художника-акциониста Олега Кулика.