В английском городе Рединг заметили граффити в виде печатной машинки. Очевидцы считают, что это работа Бэнкси

По данным издания, стрит-арт появился на мосту в ночь со среды 17 марта на четверг 18 марта. Похожее изображение ранее оставил Бэнкси на стене Редингской тюрьмы: заключенный сбегает из тюрьмы по веревке, к которой привязана печатная машинка.

Как думают фанаты его творчества, граффити посвящено писателю Оскару Уайльду, который отбывал наказание в тюрьме Рединга с 1895 по 1897 год. Вскоре неизвестные закрасили машинку красным цветом и оставили подпись «Team Robbo!». Это может быть отсылкой к покойному уличному художнику Кингу Роббо, с которым Бэнкси враждовал в 1990-х и начале 2000-х годов.