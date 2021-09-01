Эрмитаж вновь открыл ранее недоступные из-за коронавируса экспозиции

С 1 сентября Государственный Эрмитаж вновь открывает для посещения экспозиции, которые ранее были недоступны из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. Новая гибкая система позволит посетителям перемещаться без ограничительных рамок строгой маршрутизации и увидеть практически все залы главного музейного комплекса — вне зависимости от выбранного маршрута.

Существующие два маршрута — вход с Иорданской лестницы и вход с Церковной лестницы — дополнены целым рядом залов, представляющих совершенно разные культуры и периоды. На первом этаже снова открыты залы искусства Кавказа, Сибири, Средней Азии, зал Азербайджана. На втором доступны все залы искусства Франции и Петровская галерея с экспозицией искусства Германии XV–XVIII веков. На третьем этаже, где представлено искусство Востока, сейчас можно увидеть и зал Японии.

«Теперь богатство экспозиций главного музейного комплекса доступно для осмотра практически полностью, несмотря на сохраняющиеся ограничения. Благодаря новой системе посетители могут переходить с маршрута на маршрут и выстраивать свое путешествие по музею, исходя из собственных интересов и предпочтений. Однако главное правило остаётся неизменным — следовать заданному направлению движения, что позволяет избегать встречных потоков людей. В специальных точках нужно выбрать путь для дальнейшего движения — в зависимости от этого можно посмотреть залы в определенном порядке», — отметили в пресс-службе Эрмитажа.

Напомним, накануне Государственный Эрмитаж выпустил серию NFT-токентов с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции. Продажи работ уже стартовали на маркетплейсе Binance, где о проекте «Ваш токен хранится в Эрмитаже» говорят следующее: «Мы становимся свидетелями исторического момента — один из крупнейших мировых музеев выходит на рынок NFT».