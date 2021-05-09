Фронтмен Rammstein выпустил клип на советскую песню «Любимый город». Его снимали в залах Эрмитажа

Немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн представил клип на советскую песню «Любимый город», которая стала саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Ролик был опубликован 9 мая на Youtube-канале исполнителя.
В клипе Линдеманн исполняет песню в окружении женского симфонического оркестра. Он прогуливается по залам Эрмитажа, любуется экспонатами музея. В частности, в ролике показывают статую «Мадонна с Младенцем» и скульптуру «Гибель Адониса».
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Эрмитажа, съемки клипа проходили в понедельник, 3 мая, когда музей не принимал посетителей. Сняли фильм за один день, а с музыкантом заключили контракт.
Напомним, в Петербурге также снимался клип на песню «Frau & Mann», входящую в новый альбом «F&M» проекта Lindemann. Главную роль в нем исполнила певица Светлана Лобода – она предстала в образе рабочей на заводе в синем халате и косынке.
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