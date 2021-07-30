В Петербурге появилась первая художественная галерея для птиц. Это арт-объект для пернатых арт-критиков 🧐

Арт-объект, помещенный на одно из дерев по Средней аллее Каменного моста, создал петербургский художник Максим Шишов. По его мнению, галерея для птиц необходима, потому что пернатые похожи на арт-критиков, и просят не только хлеба, но и зрелищ. Теперь они могут отдохнуть и подкрепиться в «культурном» месте — поклевать зерно в окружении миниатюрных картин.

Напомним, ранее один из домов на Васильевском острове занялся «самолечением»: у него появились «руки», которые пытаются зашить «рану» на фасаде. Это арт-объект «Сам справлюсь» о проблеме несвоевременного ремонта исторических зданий работы художника Алекса Грибеля.