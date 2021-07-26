На Васильевском острове дом занялся «самолечением». Это арт-объект «Сам справлюсь» о проблеме несвоевременного ремонта исторических зданий

«Сегодня эпидемия самолечения домов распространилась на Васильевский остров. Постепенно все начинают понимать, что помощи отдельным слоям застроек ждать неоткуда и все будут просто смотреть как они рассыпаются, моля о помощи. В ответ на это отдельные дома отращивают руки и сами справляются с решением коммунальных задач в насмешку тем, кто должен о них заботиться», — поделился художник.

Увидеть арт-объект можно во дворе дома по Малому проспекту Васильевского острова, 30-32. Ранее еще одна работа из серии «Сам справлюсь» появилась на Петроградской стороне — в сквере Виктора Цоя. Объекты выполнены из гипса, шнура и палочки для суши.