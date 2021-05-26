Recycle — I See What You Mean

В середине июня в Центральном выставочном зале «Манеж» откроется масштабный проект — персональная выставка российский арт-группы Recycle, получившая название I See What You Mean. Художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов, лауреаты Премии Кандинского и участники Российского павильона 57-й Венецианской биеннале современного искусства, продолжают исследовать культурные и визуальные коды мира Homo Virtualis, где в особой цене оказываются индексы цитируемости, коэффициент вовлеченности, количество просмотров и лайков, где виртуальная реальность заменяет собой религию и отвоевывает у нее все больше последователей.

В новом проекте, созданном специально для «Манежа», Recycle анализируют трансформацию личности под влиянием современных технологий, обращаются к взаимодействию человека и машины, исследуя возможность телепатии между ними. Продолжая развивать центральную тему своего творчества, Андрей и Георгий поднимают вопросы вечной жизни внутри сети, проводят неожиданные и ироничные эксперименты над нашим сознанием.