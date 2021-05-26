Летом 2021 года «Манеж» представит две новые выставки. Первая — «Новые руины: стекло», куратором которой выступит Максим Има, вторая — персональная экспозиция российский арт-группы Recycle. Рассказываем о них подробнее.
Recycle — I See What You Mean
В середине июня в Центральном выставочном зале «Манеж» откроется масштабный проект — персональная выставка российский арт-группы Recycle, получившая название I See What You Mean. Художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов, лауреаты Премии Кандинского и участники Российского павильона 57-й Венецианской биеннале современного искусства, продолжают исследовать культурные и визуальные коды мира Homo Virtualis, где в особой цене оказываются индексы цитируемости, коэффициент вовлеченности, количество просмотров и лайков, где виртуальная реальность заменяет собой религию и отвоевывает у нее все больше последователей.
В новом проекте, созданном специально для «Манежа», Recycle анализируют трансформацию личности под влиянием современных технологий, обращаются к взаимодействию человека и машины, исследуя возможность телепатии между ними. Продолжая развивать центральную тему своего творчества, Андрей и Георгий поднимают вопросы вечной жизни внутри сети, проводят неожиданные и ироничные эксперименты над нашим сознанием.
В рамках проекта I See What You Mean художники представят интерактивные скульптуры и динамические инсталляции, которые превратят зрителей в участников виртуального и технологического перформанса. При создании работ, часть из которых приедет в «Манеж» из Лондона и Парижа, а часть будет создана в России, в том числе и в родном городе художников Краснодаре, будут задействованы уже ставшие традиционными для творчества художников материалы — пластик, полиуретан, пластмасса и силикон.
Recycle
О проекте I See What You Mean:
В настоящее время общество переживает глобальные изменения и фактор физического присутствия людей рядом друг с другом становится не столь значительным. С помощью новых технологий и машинного обучения человек получил возможность практически полноценной виртуальной жизни. Интересно то, насколько может измениться в ближайшем будущем жизнь человека, вступившего во взаимодействие с новым миром. Связь человека с машиной является ключевым элементом в развитии цивилизации в наши дни и именно сейчас закладывается философия для неё. Каждый из нас наполняет своими данными новый мир практически каждый день и почти вся эта информация сохранена и является ценностью.
«Сами художники называют выставку I See What You Mean проектом о веке информации и сегодняшнем дне, в котором скорость передачи данных и их объемы имеют критическое значение. Это проект о потоке информации, о нашем стремлении увековечить себя в виртуальном мире и о создании человеком искусственного разума, который в свою очередь меняет наше восприятие окружающего мира, трансформируя привычные способы коммуникации между людьми», — говорят о проекте в «Манеже».
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Максим Има
«Новые руины: Стекло»
Во второй половине июня «Манеж» запустит второй проект — уличную выставку «Новые руины: Стекло», куратором которой выступил лауреат премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга»-2020 Максим Има. Она станет третьей по счету в серии «Новые руины», цель которой — исследование нестандартных приемов в современном искусстве, поиск новых визуальных форм и сведение дискурса к открытому эксперименту.
Участники предыдущих выставок серии уже работали с огромными бетонными колоннами и гранитными камнями, создавая на них граффити-комиксы и высекая изображения с помощью кувалды и скарпелей, поднимая темы вечности, монументальности и духа времени. Выставка «Стекло» продолжит этот диалог, но уже на языке прозрачности и хрупкости. Эстетическая привлекательность уличного искусства отходит на второй план, уступая место идее и попытке пересмотреть значимость определенного материала.
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Владимир Абих
Максим Има
О проекте «Новые руины: Стекло»:
В проекте «Новые руины: Стекло» художники берут за основу «скрэтчинг» (от англ. — царапать, скрести) — одну из самых вандальных форм граффити, которая заключается в «выцарапывании» надписи или изображения. Сегодня эта техника кажется примитивной. В последние годы она практически сошла на нет, в силу появления огромного количества новых инструментов для тиражирования своего имени. Главная задача новой выставки — не оправдать порчу имущества и не навязать мнение о том, что перед зрителем предстает подлинное уличное искусство в городском пространстве. А скорее дать возможность по-новому взглянуть на явление скрэтчинга и перетянуть его на «светлую сторону». Нельзя отрицать существование данного художественного метода, но необходимо помнить и о контексте его применения.
В рамках проекта свои работы представят художники Владимир Абих, Андрей Бергер, Марина Колдобская, Надежда Косинская, Покрас Лампас, Виталий Пушницкий, Александр Шишкин-Хокуссай, Юрий Штапаков, A.D.E.D, Никита Dusto, GIWE, Сергей Heato, Vandal Karlos и 0331c. «В распоряжении у каждого автора оказались стекло и разнообразные подручные материалы. Техника скрэтчинга предполагает наличие особого взгляда и умений художника воплощать свои идеи в монохромной композиции с полным отсутствием цветовых решений. Данный художественный метод — отличная проверка на изобретательность и профессионализм», — говорят о выставке в «Манеже».
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