В рамках проекта I See What You Mean художники представят интерактивные скульптуры и динамические инсталляции, которые превратят зрителей в участников виртуального и технологического перформанса. При создании работ, часть из которых приедет в «Манеж» из Лондона и Парижа, а часть будет создана в России, в том числе и в родном городе художников Краснодаре, будут задействованы уже ставшие традиционными для творчества художников материалы — пластик, полиуретан, пластмасса и силикон.

Recycle О проекте I See What You Mean: В настоящее время общество переживает глобальные изменения и фактор физического присутствия людей рядом друг с другом становится не столь значительным. С помощью новых технологий и машинного обучения человек получил возможность практически полноценной виртуальной жизни. Интересно то, насколько может измениться в ближайшем будущем жизнь человека, вступившего во взаимодействие с новым миром. Связь человека с машиной является ключевым элементом в развитии цивилизации в наши дни и именно сейчас закладывается философия для неё. Каждый из нас наполняет своими данными новый мир практически каждый день и почти вся эта информация сохранена и является ценностью.

«Сами художники называют выставку I See What You Mean проектом о веке информации и сегодняшнем дне, в котором скорость передачи данных и их объемы имеют критическое значение. Это проект о потоке информации, о нашем стремлении увековечить себя в виртуальном мире и о создании человеком искусственного разума, который в свою очередь меняет наше восприятие окружающего мира, трансформируя привычные способы коммуникации между людьми», — говорят о проекте в «Манеже».