Этнографический музей в течение недели будет работать по измененному графику

Российский этнографический музей на неделю изменит режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
По техническим причинам в период с 13 по 18 июля музей будет открыт для посетителей с 11 до 18 часов. Кроме того, касса будет закрываться на час раньше— в 17:00. «Будьте внимательны при планировании визита. Приносим свои извинения и ждем вас в музее!» — добавили в пресс-службе.
В ближайшее время петербуржцам, которые планируют культурно провести время, нужно быть внимательнее. Из-за аномальной жары музеи «Петергофа» и дом-музей Шаляпина будут закрываться раньше обычного. Также в Ботаническом саду электронные билеты на 13-18 июля не выставляются.
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