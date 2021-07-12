Этнографический музей в течение недели будет работать по измененному графику

По техническим причинам в период с 13 по 18 июля музей будет открыт для посетителей с 11 до 18 часов. Кроме того, касса будет закрываться на час раньше— в 17:00. «Будьте внимательны при планировании визита. Приносим свои извинения и ждем вас в музее!» — добавили в пресс-службе.