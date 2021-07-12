«С 11 июля в связи с аномально высокой температурой все музеи, кроме Гротов Большого каскада, будут закрываться на час раньше», — говорится в посте.

На ограниченный режим работы переходит и Дом-музей Ф. И. Шаляпина в связи с высокими температурами — после полудня температура в помещениях достигает +30 градусов. Из-за этого музей не может принимать посетителей. Теперь музей будет закрываться в 15 часов — до тех пор, пока в городе не станет прохладнее.

Кроме того, на этой неделе в Ботаническом саду из-за высокой вероятности изменения режима работы оранжерей на электронные билеты на 13-18 июля не выставляются. Ранее Ботанический сад из-за жары сократил работу оранжерей на час.

Напомним, новая неделя в Петербурге начнется с аномальной жары. Температура воздуха на 7-10 градусов превысит нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра, завтра в городе воздух прогреется до +31 градуса.