Виктор Забуга создал новый стрит-арт из антипарковочной полусферы. Это огромная яичница! 🍳

Правдоподобно повторить знаменитый завтрак автору помогло ограждение зоны парковки, которое и стало центром композиции. К полусфере жёлтого цвета, напоминающей желток яйца, он добавил белую краску.

Несколькими неделями ранее, в июне, в Ленинградской области с известным завтраком развлекались и другие. Люди приготовили яичницу на сковороде необычным способом — прямо на новом асфальте на участке около Осиновой Рощи.

Фото: Неизданное ДТП и ЧП. Санкт-Петербург.