Виктор Забуга создал новый стрит-арт из антипарковочной полусферы. Это огромная яичница! 🍳

Новый стрит-арт в виде яичницы появился на асфальте Обводного канала. Автор глазуньи Виктор Забуга опубликовал фотографию объекта у себя в Instagram.
Правдоподобно повторить знаменитый завтрак автору помогло ограждение зоны парковки, которое и стало центром композиции. К полусфере жёлтого цвета, напоминающей желток яйца, он добавил белую краску.
Несколькими неделями ранее, в июне, в Ленинградской области с известным завтраком развлекались и другие. Люди приготовили яичницу на сковороде необычным способом — прямо на новом асфальте на участке около Осиновой Рощи.
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