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В Ленобласти поджарили яичницу прямо на новом асфальте — и даже лучше, чем на огне

В Ленинградской области приготовили яичницу на сковороде необычным способом — прямо на новом асфальте  на участке около Осиновой Рощи. Видео выложили в свой Instagram пресс-служба дорожного комитета.

Эксперимент удался не только благодаря аномальной жаре (местами — до +32 градусов) но и укладке нового асфальта — температура покрытия составляет 180 градусов. «Сковородка нагрелась за десять минут лучше, чем на огне», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге установилась аномальная жара. Так, к понедельнику будет пересечена 30-градусная отметка. А в эту субботу на входе у Финляндского вокзала были замечены огромные очереди из желающих выехать за город.

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