В «Манеже» открылась уличная выставка «Новые руины: Стекло» под кураторством Максима Имы

Летом 2021 года Центральный выставочный зал «Манеж» представит две новые выставки. Первая — «Новые руины: стекло», куратором которой выступит Максим Има — уже открылась. Показываем первые кадры.
Уличная выставка «Новые руины: Стекло» — третья по счету в серии «Новые руины», цель которой — исследование нестандартных приемов в современном искусстве, поиск новых визуальных форм и сведение дискурса к открытому эксперименту. Ее куратором выступил лауреат премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга»-2020 Максим Има.
Участники предыдущих выставок серии уже работали с огромными бетонными колоннами и гранитными камнями, создавая на них граффити-комиксы и высекая изображения с помощью кувалды и скарпелей, поднимая темы вечности, монументальности и духа времени. Выставка «Стекло» продолжит этот диалог, но уже на языке прозрачности и хрупкости. Эстетическая привлекательность уличного искусства отходит на второй план, уступая место идее и попытке пересмотреть значимость определенного материала.
Максим Има
О проекте «Новые руины: Стекло»:
В проекте «Новые руины: Стекло» художники берут за основу «скрэтчинг» (от англ. — царапать, скрести) — одну из самых вандальных форм граффити, которая заключается в «выцарапывании» надписи или изображения. Сегодня эта техника кажется примитивной. В последние годы она практически сошла на нет, в силу появления огромного количества новых инструментов для тиражирования своего имени. Главная задача новой выставки — не оправдать порчу имущества и не навязать мнение о том, что перед зрителем предстает подлинное уличное искусство в городском пространстве. А скорее дать возможность по-новому взглянуть на явление скрэтчинга и перетянуть его на «светлую сторону». Нельзя отрицать существование данного художественного метода, но необходимо помнить и о контексте его применения.
В рамках проекта свои работы представят художники Владимир Абих, Андрей Бергер, Марина Колдобская, Надежда Косинская, Покрас Лампас, Виталий Пушницкий, Александр Шишкин-Хокуссай, Юрий Штапаков, A.D.E.D, Никита Dusto, GIWE, Сергей Heato, Vandal Karlos и 0331c. «В распоряжении у каждого автора оказались стекло и разнообразные подручные материалы. Техника скрэтчинга предполагает наличие особого взгляда и умений художника воплощать свои идеи в монохромной композиции с полным отсутствием цветовых решений. Данный художественный метод — отличная проверка на изобретательность и профессионализм», — говорят о выставке в «Манеже».
Все фотографии предоставлены пресс-службой ЦВЗ «Манеж».
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