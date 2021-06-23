В «Манеже» открылась уличная выставка «Новые руины: Стекло» под кураторством Максима Имы

Уличная выставка «Новые руины: Стекло» — третья по счету в серии «Новые руины», цель которой — исследование нестандартных приемов в современном искусстве, поиск новых визуальных форм и сведение дискурса к открытому эксперименту. Ее куратором выступил лауреат премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга»-2020 Максим Има.

Участники предыдущих выставок серии уже работали с огромными бетонными колоннами и гранитными камнями, создавая на них граффити-комиксы и высекая изображения с помощью кувалды и скарпелей, поднимая темы вечности, монументальности и духа времени. Выставка «Стекло» продолжит этот диалог, но уже на языке прозрачности и хрупкости. Эстетическая привлекательность уличного искусства отходит на второй план, уступая место идее и попытке пересмотреть значимость определенного материала.