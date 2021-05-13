Работа Бэнкси «Любовь в воздухе» ушла с молотка за почти 13 млн долларов — в три раза дороже ожидаемого

Sotheby’s впервые принимал оплату криптовалютой в рамках партнерства с Coinbase Commerce — покупатели могли заплатить основную цену в биткоинах или эфириуме. Работу Бэнкси «Любовь в воздухе» оценивалась в 3-5 миллионов долларов, но была продана почти в три раза дороже — за 12,9 миллиона.

«После 14-минутной «битвы предложений» между четырьмя участниками торгов широко известная картина Бэнкси «Любовь в воздухе» о протестных акциях достигла цены в 12,9 миллиона долларов. Это первый случай, когда в качестве платежа за физически существующее произведение искусства принималась криптовалюта», — говорится в официальном Twitter-аккаунте аукциона.

На создание работы «Любовь в воздухе» Бэнкси вдохновили волнения в Лондоне, протесты в Греции, «арабская весна» и конфликт в Сирии. Стрит-арт также стал обложкой книги художника «Стена и мир».