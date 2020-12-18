Началась реставрация Большого Китайского кабинета Екатерины II в Китайском дворце в Ораниенбауме

В конце ноября стартовали работы по реставрации Большого Китайского кабинета в Китайском дворце, расположенного на половине Екатерины II. Он был одним из любимых интерьеров императрицы и стал одним из самых сложных с точки зрения реставрации.
Приступив к реставрации, специалисты в первую очередь демонтировали живописный плафон «Союз Европы и Азии», созданный специально для этого зала художником венецианской школы живописи Якопо Гуарана. Ранее украшение покидало свое историческое место всего один раз — во время Великой Отечественной войны, и в апреле 1945 года «Союз Европы и Азии» возвратился из реставрационных мастерских города Пушкина в Китайский дворец.
Плафон настолько большого размера, что реставраторам пришлось продумать особую технику его демонтажа. Также демонтаж был вызвал необходимостью проверки состояния внутренней стороны полотна и элементов крепления. После завершения микологических исследований внутренняя сторона плафона будет обработана соответствующими антисептиками, загрязнения будут удалены, а крепления, которые фиксируют плафон на потолке, заменены.
После обработки обратной стороны плафона и укрепления системы подвесов полотно вернется на свое историческое место и будет реставрироваться прямо в зале, в том особом микроклимате, который окружает плафон на протяжении столетий. С лицевой стороны плафона удалят поверхностные загрязнения, проведут утонение лака и регенерацию потемневших лаковых частей. По словам директора «Петербургской реставрационной компании» Михаила Ботаковского, в местах крепления полотна к потолку наблюдаютс утраты живописного слоя, но, по сравнению с лаковой работой, объем восполнения утрат будет незначительным.
Китайский дворец расположен в Ораниенбауме в глубине Верхнего парка и является частью грандиозного дворцово-паркового комплекса «Собственная дача» императрицы Екатерины II. В 2004-2009 годах специалисты восстановили фасад здания, с 2009 года осуществляется реставрация его внутренней части. Уже сегодня для посетителей открыты 10 из 17 залов. В 2021 году впервые после реставрации для публики откроют Штукатурный покой, декорированный тончайшей лепкой и живописью, и Малый китайский кабинет, стены которого украшены расписным шелком. Все работы планируется полностью завершить к декабрю 2024 года.
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