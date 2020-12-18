Началась реставрация Большого Китайского кабинета Екатерины II в Китайском дворце в Ораниенбауме

Приступив к реставрации, специалисты в первую очередь демонтировали живописный плафон «Союз Европы и Азии», созданный специально для этого зала художником венецианской школы живописи Якопо Гуарана. Ранее украшение покидало свое историческое место всего один раз — во время Великой Отечественной войны, и в апреле 1945 года «Союз Европы и Азии» возвратился из реставрационных мастерских города Пушкина в Китайский дворец.

Плафон настолько большого размера, что реставраторам пришлось продумать особую технику его демонтажа. Также демонтаж был вызвал необходимостью проверки состояния внутренней стороны полотна и элементов крепления. После завершения микологических исследований внутренняя сторона плафона будет обработана соответствующими антисептиками, загрязнения будут удалены, а крепления, которые фиксируют плафон на потолке, заменены.