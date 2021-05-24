Во дворе Государственного Эрмитажа появился «Всадник». Это скульптура бельгийского художника Ханса Оп де Бека

В своем творчестве бельгийский художник Ханс Оп де Бек сочетает различные техники и жанры — скульптуру, акварель, масштабные трехмерные инсталляции и видео-арт. Все работы отличаются узнаваемой и оригинальной авторской манерой.

Скульптура «Всадник» (2020) представляет образ кочевника прошлого или современного скитальца, стремящегося найти свое место в мире. Одинокого всадника сопровождает ручная обезьянка, заботливо придерживающая зонтик над головой хозяина. Гиперреалистичная по форме скульптурная композиция выполнена в натуральную величину и окрашена в серый цвет, создающий эффект отсутствия объема, нереальности объекта.

Увидеть скульптуру «Всадник» Ханса Оп де Бека можно с 25 мая по 3 октября 2021 года в Большом дворе Зимнего дворца.

Все фотографии предоставлены пресс-службой Государственного Эрмитажа специально для «Собака.ru».