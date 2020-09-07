В Большом дворе Зимнего дворца появился Будда. Скульптура «Эрмитажный Будда» авторства современного китайского художника Чжана Хуаня установлена в рамках проекта «Скульптура во дворе» и заменяет собой арт-объект «Карлота» — монументальная скульптура испанского художника Жауме Пленсы была выставлена во дворе Эрмитажа на протяжении года.
В Большом дворе Зимнего дворца установили скульптуру «Эрмитажный Будда» китайского художника Чжан Хуаня
Показ скульптуры «Эрмитажный Будда» во дворе Зимнего дворца приурочен к выставке работ художника «Чжан Хуань. В пепле истории», которая проходит в Николаевском зале с 9 сентября по 8 ноября 2020 года. Это первая персональная выставка в России одного из самых известных современных китайских художников Чжана Хуаня. Экспозиция состоит из художественных произведений нескольких серий, выполненных в разных техниках, и насчитывает более тридцати произведений, многие из которых созданы специально для этой выставки под впечатлением от посещения Петербурга.
Отдельной частью экспозиции стали две работы из серии «Любовь», Чжаном Хуанем художником в условиях самоизоляции — они являются не только концентрацией личных переживаний художника ситуации в Китае и мире, но и способом сохранить память о жертвах пандемии. Авторы и кураторы выставки — заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков и младший научный сотрудник отдела Анастасия Веялко. Приглашенный сокуратор — У Хун, профессор Чикагского университета.
Выставка «Чжан Хуань. В пепле истории» продлится с 9 сентября по 8 ноября 2020 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.