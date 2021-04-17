NFT-картину петербургских компании Collab и арт-дуэта 404.zero продали на благотворительном аукционе за 6,6 млн рублей — это рекордная сумма

Интерьерную NFT-картину, созданную петербургскими компанией Коллаб и арт-дуэтом 404.zero, продали за рекордные 6,6 млн рублей на благотворительном аукционе в Москве. Это был самый дорогой российский NFT-лот в истории.
Изображения на картине никогда не повторяются и самостоятельно воспроизводятся — это происходит с помощью специальных алгоритмов генерации. Сертификат подлинности, защищенный токеном NFT, дает возможность художникам и создателям цифрового искусства передавать право на обладание изображением. Основанную на блокчейне запись о собственности подделать не получится, а авторство и правообладателя можно легко узнать.
Вырученные средства будут перечислены в центр лечебной педагогики «Особое детство» и благотворительный фонд «Образ жизни» на помощь детям с особенностями развития.
Напомним, ранее работа Покраса Лампаса Transition была продана на криптоаукционе за 28,8 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей). Это проекционный мэппинг художественного произведения каллиграфутуризма на Чиркейской ГЭС — крупнейшей гидроэлектростанции на Северном Кавказе.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.