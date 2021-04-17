NFT-картину петербургских компании Collab и арт-дуэта 404.zero продали на благотворительном аукционе за 6,6 млн рублей — это рекордная сумма

Изображения на картине никогда не повторяются и самостоятельно воспроизводятся — это происходит с помощью специальных алгоритмов генерации. Сертификат подлинности, защищенный токеном NFT, дает возможность художникам и создателям цифрового искусства передавать право на обладание изображением. Основанную на блокчейне запись о собственности подделать не получится, а авторство и правообладателя можно легко узнать.