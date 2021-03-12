Проекция работы Покраса Лампаса на Чиркейскую ГЭС была продана на криптоаукционе за 29 тысяч долларов

«Самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе, свет на которой был выключен специально для экспериментального фотопроекта Покраса Лампаса. Проект, посвященный балансу между природой и антропогенной деятельностью человека, гидроэнергетикой и технологиями интеллектуального анализа данных, созданием и потреблением», — говорится в описании к лоту на площадке Foundation, где проходили торги.

Сам Покрас Лампас говорит, что хотел сделать свой первый NFT-дроп символичным, поэтому выбрал проекцию своего полотна на Чиркейскую ГЭС. «Работа, оригинал которой написан на холсте, оцифрован и скорректирован для проекции, после спроецирован на физический объект, снова оцифрован и в итоге продаётся в виде виртуального токена за этериум, на производство которого тратится та самая электроэнергия. Мне кажется, что все идеально сошлось!» — поделился каллиграф.