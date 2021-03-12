Проекция работы Покраса Лампаса на Чиркейскую ГЭС была продана на криптоаукционе за 29 тысяч долларов

Работы Покраса Лампаса Transition была продана на криптоаукционе за 28,8 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей). Это проекционный мэппинг художественного произведения каллиграфутуризма на Чиркейской ГЭС — крупнейшей гидроэлектростанции на Северном Кавказе.
«Самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе, свет на которой был выключен специально для экспериментального фотопроекта Покраса Лампаса. Проект, посвященный балансу между природой и антропогенной деятельностью человека, гидроэнергетикой и технологиями интеллектуального анализа данных, созданием и потреблением», — говорится в описании к лоту на площадке Foundation, где проходили торги.
Сам Покрас Лампас говорит, что хотел сделать свой первый NFT-дроп символичным, поэтому выбрал проекцию своего полотна на Чиркейскую ГЭС. «Работа, оригинал которой написан на холсте, оцифрован и скорректирован для проекции, после спроецирован на физический объект, снова оцифрован и в итоге продаётся в виде виртуального токена за этериум, на производство которого тратится та самая электроэнергия. Мне кажется, что все идеально сошлось!» — поделился каллиграф.
Констатируем помешательство на крипте: певица Граймс, электронный музыкант 3LAU и блокчейн-компания Injective Protocol заработали миллионы долларов на продаже криптоискусства. Все дело в NFT-токенах. Технология работает по принципу уникальности — каждый токен в нем невозможно подделать, разделить или незаметно заменить. Такая организация идеально подходит для того, чтобы закрепить свои авторские права и право собственности на какой-либо уникальный объект — от произведения искусства в единственном экземпляре до недвижимости.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.