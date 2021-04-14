Как продавать традиционное искусство через NFT? Объясняет арт-продюсер Надя Тайга

Я познакомилась с основателями платформы Snark.art после возвращения в 2019 году из Венеции в Чикаго, где я занималась организацией проекта «Корабль толерантности» Ильи и Эмилии Кабаковых. К тому моменту Андрей и Миша (Андрей Алехин и Михаил Либман. — Прим. ред.) сделали несколько очень сложных и интересных проектов с художниками на блокчейн.

Один из самых важных сюжетов для истории цифрового NFT-искусства — это коллективное владение 10-минутным видео Ив Суссман 89 seconds Atomized. Оно основано на ее проекте 89 seconds at Alcazar, которое в свою очередь пересматривает шедевр Веласкеса «Менины». Копии видео хранятся в Музее Уитни, MoMА и ряде других музеев и частных коллекций. Snark.art разбил видео на 2304 атома (токена) размером 20x20 пикселей, дав возможность людям приобрести за 100 долларов кусочек работы и стать совладельцем всего видео общей стоимостью более 200 тысяч долларов. Чтобы посмотреть видео целиком, обладатель одного токена может заказать просмотр всего видео на 24 часа неограниченное количество раз. Это пример, когда технология блокчейн позволила войти еще глубже в работу художника. Видео Ив дает возможность зрителю почувствовать себя мухой на стене ателье, в котором Веласкес писал «Менины», а разбив работу на атомы — зритель может проникнуть еще глубже в пиксели. Моя мечта организовать биеннале криптоарта, чтобы показать авторов, которые работают с блокчейном именно как с новым медиумом.

После того как на Christie’s работу Бипла продали за эквивалент 69 миллионов долларов, вокруг NFT поднялся невероятный шум. Теперь мы получаем от художников десятки заявок в день о размещении на Snark.art — с сентября 2020 года рынок криптоарта начал стремительно расти на 25–30 % каждый месяц. Если два года назад художники традиционных медиа еще скептически относились к NFT и мы тратили много времени, объясняя им перспективы блокчейна, то сейчас все значительно проще. В марте мы продали несколько коротких анимаций художницы Татьяны Бродач, которая создает пластилиновые скульптуры и до коллаборации со Snark.art просто даже не знала, как ее анимации могут продаваться. Одно из ее видео ушло за 3 ETH (~$3,550) — примерно столько стоят «материальные» работы Татьяны.