«Девушка с кувшином» впервые за 30 лет уехала из Царского села. Самую знаменитую скульптуру музея-заповедника покажут в «Манеже»

«Девушка с кувшином — единственная скульптура, специально исполненная для Екатерининского парка. На масштабную выставку в Манеже, посвященную русской скульптуре, мы отправляем копию знаменитой Девушки с кувшином — именно она украшает парк последние тридцать лет. Оригинал, который хранится в фондах, сейчас участвует в другой выставке — передвижном проекте «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла». То есть можно сказать, что обе наши «девушки» разъехались. Пожелаем им приятного путешествия», — говорит главный хранитель музея-заповедника Татьяна Серпинская.

Статуя фонтана «Молочница», больше известная как «Девушка с кувшином» или «Царскосельская статуя», выполнена скульптором Павлом Соколовым, отлита из бронзы в мастерской Императорской Академии художеств и установлена в парке в 1816 году. Художественная композиция фонтана воспроизводит сюжет басни Лафонтена о молодой крестьянке, мечтавшей разбогатеть от продажи молока, но разбившей свой кувшин.

В начале Великой Отечественной войны ее для сохранности скрыли под землей. Статую извлекли из земли весной 1944 года и установили на задрапированном тканью ящике в одной из комнат в здании Лицея — это была первая послевоенная пушкинская экспозиция. Теперь бронзовый оригинал помещен в фонды музея, а в парке установлена копия, отлитая в 1990 году. Вместе с «Девушкой с кувшином» в «Манеж» отправились другие предметы из коллекции музея — бюсты Григория Потемкина, князей Александра и Константина Павловичей, Михаила Ломоносова работы Федота Шубина, бюст князя Николая Александровича Александра Опекушина и модель памятника Петру I в Петрозаводске Ивана Шредера.