В Эрмитаже пообещали заменить билеты тем, кто не смог попасть в музей сегодня

«Внимание! Учитывая сложности передвижения в центре города, просим опаздывающих на сеансы не волноваться — их будут пропускать в музей, — сообщается на странице Эрмитажа во «ВКонтакте». В случае, если сегодня не удалось посетить Главный музейный комплекс и Главный штаб Государственного Эрмитажа, в музее разрешили прийти в другой день по тем же билетам, которые были приобретены ранее.