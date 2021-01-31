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В Эрмитаже пообещали заменить билеты тем, кто не смог попасть в музей сегодня

Из-за ограничений в передвижении сегодня, 31 января, у людей возникли сложности с посещением Эрмитажа. В музее объяснили, как можно поступить, если вы опоздали или вовсе не смогли добраться.

  • Фото: Государственный Эрмитаж

«Внимание! Учитывая сложности передвижения в центре города, просим опаздывающих на сеансы не волноваться — их будут пропускать в музей, — сообщается на странице Эрмитажа во «ВКонтакте». В случае, если сегодня не удалось посетить Главный музейный комплекс и Главный штаб Государственного Эрмитажа, в музее разрешили прийти в другой день по тем же билетам, которые были приобретены ранее.

Напомним, на данный момент в городе закрыто пять станций метро — «Невский проспект», «Чернышевская»  «Площадь Восстания», «Пушкинская» и «Звенигородская».

Ранее также перекрыли движение по Невскому проспекту,на площади Восстания и прилегающим улицам. Кроме того, ограничено для проезда транспорта Дворцовый, Благовещенский и Троицкий мосты.

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