В Петербурге перекрыли Невский проспект и закрыли на выход несколько станций метро. Обновлено

В воскресенье, 31 января, пройдет вторая несогласованная протестная акция в поддержку Алексея Навального. Как передает «Фонтанка», в городе перекрыли центральные улицы, а также закрыли несколько станций метро.
Обновление, 17:40: Практически все станции метро вновь заработали в обычном режиме: «Невский проспект, «Гостиный двор», «Пушкинская», «Звенигородская» и «Площадь Восстания». «Чернышевская» открыта только на выход, а вход недоступен в связи с ремонтом фасадного остекления.
Ранее: «Пушкинская», «Звенигородская», «Площадь Восстания» (выходы 1 и 2) работают только на вход. На выход станции закрыты. До этого открывали «Чернышевскую», но вскоре снова закрыли на вход и выход из-за бесхозного предмета.
Станцию метро «Звенигородская» открыли на вход, однако переход на «Пушкинскую» все еще недоступен. Также стало известно о том, что проход через Фонтанку перекрыли. Вскоре перекрыли проезд по Садовой.
По последним данным, станцию метро «Гостиный двор» также закрыли на вход и выход. В метрополитене это объяснили обнаружением очередного бесхозного предмета. Кроме того, перекрыт один из входов на Ленинградский вокзал со стороны площади, а также Обуховский мост закрыли со стороны Московского проспекта.
Ограничения были введены в 8:30 утра. Так, движение по Невскому проспекту,на площади Восстания и прилегающим улицам остановлено. Кроме того, перекрыты для проезда транспорта Дворцовый, Благовещенский и Троицкий мосты.
Как и на предыдущей неделе, закрыли несколько станций метро, а именно «Невский проспект» на выход и «Чернышевскую» — на вход и выход (с 10:00). Впоследствии закрыли и станцию «Площадь Восстания». Станция «Гостиный двор» пока открыта.
В Петербурге закрыли еще две станции метро — «Пушкинскую» и «Звенигородскую». Это связано с обнаружением бесхозного предмета.
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