В Петербурге перекрыли Невский проспект и закрыли на выход несколько станций метро. Обновлено

Обновление, 17:40: Практически все станции метро вновь заработали в обычном режиме: «Невский проспект, «Гостиный двор», «Пушкинская», «Звенигородская» и «Площадь Восстания». «Чернышевская» открыта только на выход, а вход недоступен в связи с ремонтом фасадного остекления.

Ранее: «Пушкинская», «Звенигородская», «Площадь Восстания» (выходы 1 и 2) работают только на вход. На выход станции закрыты. До этого открывали «Чернышевскую», но вскоре снова закрыли на вход и выход из-за бесхозного предмета.

Станцию метро «Звенигородская» открыли на вход, однако переход на «Пушкинскую» все еще недоступен. Также стало известно о том, что проход через Фонтанку перекрыли. Вскоре перекрыли проезд по Садовой.

По последним данным, станцию метро «Гостиный двор» также закрыли на вход и выход. В метрополитене это объяснили обнаружением очередного бесхозного предмета. Кроме того, перекрыт один из входов на Ленинградский вокзал со стороны площади, а также Обуховский мост закрыли со стороны Московского проспекта.