«Я не Рафаэль»: Музей Академии художеств показывает, как русские мастера копировали гения Возрождения

Для современного художника скопировать работу старого итальянского мастера — постмодернистский шаг, а для лучших выпускников Академии художеств в императорской России — это была почетная возможность «прокачать скиллы» во Флоренции и Ватикане. Выставка «Рафаэль. Версии» — это oeuvre титана Возрождения в подробном пересказе отечественных академистов XVIII–XIX веков. Среди рассказчиков есть первый русский профессор исторической живописи Антон Лосенко — до него эти позиции в петербургской Академии занимали только итальянцы и французы, он же — автор хрестоматийного полотна «Жертвоприношение Авраама» из коллекции Русского музея. Прожил, кстати, 36 лет — почти как Рафаэль Санти, ушедший в 37. В 1768 году он сделал копию с росписи «Правосудие» в Ватиканском дворце, где Фемида обнимает страуса, символизирующего отрешение от привязанностей — эту аллегорию в европейскую живопись ввел именно Рафаэль. До прошлого, юбилейного года, роспись атрибутировали ученикам, но к 500-летию мастера ученые установили — это рука позднего Рафаэля. Подарок, так сказать.

Еще один прославленный русский копиист Рафаэля — ректор Академии Федор Бруни, по эскизам которого расписывали Исаакиевский собор, но известный широкой публике прежде всего полотном «Медный змий»: на иудейский народ сыпется божья кара — дождь из ядовитых змей— а Моисей пытается всех спасти столбом со змеей же на вершине. В Русском музее этот «колосс русской живописи» выставлен рядом с картиной «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, написанной семью годами раньше: работы с самого начала сравнивали, а неопытные любители искусства и сейчас путают. Общего у них достаточно, например, рафаэлевская S-образная композиционная схема.