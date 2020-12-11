«А-а-апчхи!»: Бэнкси оставил «чихающий» стрит-арт на самой крутой улице в Англии

Самый таинственный уличный художник Бэнкси создал новую работу. Он изобразил чихающую бабушку на фасаде одного из домой по самой крутой улице Англии — Вэйл-стрит в Бристоле. И, кажется, на этот раз был застукан за работой!
Граффити «А-а-апчхи!» появилось на Вэйл-стрит в Бристоле. Она считается самой крутой жилой улице Англии — уклон составляет 22 градуса. Пока Бэнкси оставлял новый стрит-арт, за ним наблюдал местный житель Дэйл Комли. Рано утром 10 декабря он выглянут в окно и увидел на улице «крупного парня» в светоотражающей куртке, который пристально смотрел на стену дома на углу улицы.
«Я видел мужчину в куртке с высокой степенью защиты, прислонившегося к перилам напротив — он все время смотрел на стену. Примерно через час я выглянул и увидел множество людей на улице», — рассказал BBC мужчина.
Напомним, в январе 2019 года в Париже похитили работу Бэнкси, созданную в память о жертва теракта в концертном зале «Батаклан». Граффити было нанесено на специальное прозрачное полотно, которое крепилось к двери. Злоумышленники, совершившие его кражу, попали в объективы камеры видеонаблюдения. В сентябре в Париже также похитили работу, созданную в 2018 году в посвящение 50-летию студенческих протестов в Париже 1968 года.
В мае Бэнкси создал инсталляцию Venice in Oil (впервые маслом и на холстах!) и перформативно выставил на Венецианской биеннале. А в июне самый таинственный уличный художник создал работу Keep out. Граффити появилось в лондонском аэропорту Хитроу — оно располагается на проходе в зону таможенного контроля для прибывших из стран Евросоюза и является высказыванием создателя против выхода Великобритании из объединения.
В октябре самая большая картина Бэнкси, Devolved Parliament, ушла с молотка на аукционе Sothebyʼs за 9,8 миллионов фунтов стерлингов. Это новый рекорд для работ стрит-арт-артиста — предыдущий был поставлен в 2008 году, когда картину «Незапятнанность» продали на нью-йоркских торгах за 1,9 миллиона долларов. Спустя год, в октябре 2020-го, картина Бэнкси «Покажи мне Моне» ушла с молотка за почти 10 миллионов долларов.
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