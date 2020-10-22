Картина самого таинственного уличного художника Бэнкси Show me the Monet («Покажи мне Моне») ушла с молотка на аукционе Sothebyʼs за 7,5 миллионов фунтов стерлингов — это почти 10 миллионов долларов.
Картина Бэнкси «Покажи мне Моне» ушла с молотка на аукционе Sotheby’s за почти 10 миллионов долларов
Торги за работу Бэнкси «Покажи мне Моне» — отсылке к полотну французского импрессиониста Клода Моне «Японский мостик (Пруд с водяными лилиями, симфония в розовом)» — прошли 21 октября и длились 8 минут. Итоговая стоимость картины превысила оценки. Изначально картина оценивалась в 3-5 миллионов фунтов.
Напомним, в октябре 2019 года самая большая Бэнкси — Devolved Parliament — ушла с молотка на аукционе Sothebyʼs за 9,8 миллионов фунтов стерлингов (12,2 миллиона долларов). Это рекорд для работ стрит-арт-артиста — предыдущий был поставлен в 2008 году, когда картину «Незапятнанность» продали на нью-йоркских торгах за 1,9 миллиона долларов.
#AuctionUpdate⚠️Banksy’s ‘Show me the Monet’, a mischievous twist on Claude Monet’s masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $9,814,353 after an 8 minute bidding battle.⚠️ pic.twitter.com/OoMtjYYhJB— Sotheby's (@Sothebys) October 21, 2020
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