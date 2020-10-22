Картина Бэнкси «Покажи мне Моне» ушла с молотка на аукционе Sotheby’s за почти 10 миллионов долларов

Торги за работу Бэнкси «Покажи мне Моне» — отсылке к полотну французского импрессиониста Клода Моне «Японский мостик (Пруд с водяными лилиями, симфония в розовом)» — прошли 21 октября и длились 8 минут. Итоговая стоимость картины превысила оценки. Изначально картина оценивалась в 3-5 миллионов фунтов.

Напомним, в октябре 2019 года самая большая Бэнкси — Devolved Parliament — ушла с молотка на аукционе Sothebyʼs за 9,8 миллионов фунтов стерлингов (12,2 миллиона долларов). Это рекорд для работ стрит-арт-артиста — предыдущий был поставлен в 2008 году, когда картину «Незапятнанность» продали на нью-йоркских торгах за 1,9 миллиона долларов.