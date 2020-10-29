Государственный Эрмитаж отреставрирует три фрески школы Рафаэля на средства госдепартамента США

Совместный проект Государственного Эрмитажа и США предполагает реставрацию на средства гранта трех фресок из эрмитажной коллекции — «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах» и «Пан и Сиринга», написанных в Италии в 1516-1518-х годах. Это уже седьмой проект по сохранению культурного наследия, который поддерживался посольством США в Москве. Сумма гранта на реставрацию составила 102 тысячи долларов.

В рамках реставрационного проекта также будут организованы онлайн-семинары и виртуальные выступления специалистов по вопросам сохранения и защиты культурного наследия. Как отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, необходимо рассказать об истории создания и судьбе фресок, том, как они попали в Эрмитаж — в 1861 году их приобрели из собрания маркиза Кампана в Риме.

«Фрески Рафаэля — это не просто живопись. Фрески являются той сокровищницей, которая нитями связывает все человечество вместе. Эти фрески прошли круговорот столетий и прошли через такие ужасные конфликты, как Вторая мировая война, а в год 75-летия окончания той войны они напоминают нам о том, как американцы и россияне могут сплотиться ради избавления человечества от угроз, и как мы можем сплотиться ради сохранения величайших мировых культурных достижений», — отметил посол США в Москве Джон Салливан.