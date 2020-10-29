Государственный Эрмитаж займется реставрацией трех фресок школы Рафаэля. Средства на проведение работ музей получил от Фонда американских послов по сохранению культурного наследия Государственного департамента США.
Государственный Эрмитаж отреставрирует три фрески школы Рафаэля на средства госдепартамента США
Совместный проект Государственного Эрмитажа и США предполагает реставрацию на средства гранта трех фресок из эрмитажной коллекции — «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах» и «Пан и Сиринга», написанных в Италии в 1516-1518-х годах. Это уже седьмой проект по сохранению культурного наследия, который поддерживался посольством США в Москве. Сумма гранта на реставрацию составила 102 тысячи долларов.
В рамках реставрационного проекта также будут организованы онлайн-семинары и виртуальные выступления специалистов по вопросам сохранения и защиты культурного наследия. Как отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, необходимо рассказать об истории создания и судьбе фресок, том, как они попали в Эрмитаж — в 1861 году их приобрели из собрания маркиза Кампана в Риме.
«Фрески Рафаэля — это не просто живопись. Фрески являются той сокровищницей, которая нитями связывает все человечество вместе. Эти фрески прошли круговорот столетий и прошли через такие ужасные конфликты, как Вторая мировая война, а в год 75-летия окончания той войны они напоминают нам о том, как американцы и россияне могут сплотиться ради избавления человечества от угроз, и как мы можем сплотиться ради сохранения величайших мировых культурных достижений», — отметил посол США в Москве Джон Салливан.
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